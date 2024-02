Karty płatnicze, których używamy – niezależnie od tego, z jakiego banku pochodzą – wyglądają podobnie. To jednak już niedługo może się zmienić. Kilka banków, w tym popularny BNP Paribas, testuje bowiem nowe rozwiązanie. Prace nad unowocześnieniem wyglądu kart płatniczych oraz poprawieniem ich funkcjonalności są zaawansowane. Co to oznacza dla klientów?