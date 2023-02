Katastrofalnie niskie wypłaty z ZUS. „15., 16. czy 17. emerytura i jakoś się zepnie”

Emerytury z powodu obniżenia wieku emerytalnego będą coraz niższe, z czego jednak większość pracujących Polaków nie zdaje sobie do końca sprawy. Dziś stopa zastąpienia, czyli stosunek przyznanego świadczenia do ostatniej pensji, wynosi około 50 procent. Gdy na emerytury będą przechodzić dzisiejsi 30- i 40-latkowie, będzie ona wynosić 25 procent. - Rząd PiS obniżając wiek emerytalny wyrządził Polakom niedźwiedzią przysługę – powiedział szef IE w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Skrócenie pracy o rok przekłada się bowiem na otrzymywanie emerytury niższej o 10 procent. Wyliczenia te potwierdziła prezes ZUS Gertruda Uścińska, tłumacząc, że praca dłuższa o 7 lat może podnieść świadczenie o 100 procent.

Polacy nie wiedzą, jak niskie dostaną emerytury

Zdecydowana większość Polaków będzie otrzymywać w przyszłości co najwyżej emeryturę minimalną – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek. Prezes Instytutu Emerytalnego wyjaśnił, dlaczego będzie się tak działo i wytłumaczył, przez jakie czynniki przyszłe świadczenia będą zatrważająco niskie.

Z badania przeprowadzonego przez CE Research dla Business Insidera wynika, że Polacy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji obniżenia wieku emerytalnego przez PiS. W ankiecie pytano, jakiej wysokości świadczenia od ZUS spodziewają się pracujący. Przedział 21-30 procent, a więc rzeczywisty, anonsowany przez ZUS, wskazało tylko 6,65 procent pytanych. Niewiele mniej, bo lekko poniżej 5 procent, spodziewa się otrzymywania emerytury wynoszącej 100 procent lub więcej swojej pensji. Ekspert przekazał BI, że wyniki badania pokazują dwie rzeczy.

— Po pierwsze kompletny brak wiedzy w społeczeństwie o tym, jak skonstruowany jest system emerytalny w Polsce. Po drugie zaś jest to dowód na to, że Polacy zupełnie nie widzą tego, jak duży meteoryt na nas leci. Albo nie chcą go widzieć – ostrzegł dr Kolek.

Ekspert emerytalny dodał, że w sprawie swoich przyszłych emerytur Polacy „są całkowicie oderwani od rzeczywistości”, a wypracowana w ZUS emerytura pozwoli na „zaspokojenie tylko najbardziej podstawowych potrzeb życiowych”. Rząd o tym wie, dlatego oficjalnie chwaląc się obniżeniem wieku emerytalnego, zakulisowo stara się go efektywnie podwyższyć. Promuje także samodzielne oszczędzania na starość – autozapis do PPK, do którego dojdzie w marcu 2023, ma pomóc w podjęciu decyzji o staraniu się o dodatkowe środki na starość.

Czy w Pracowniczych Planach Kapitałowych zostać, czy też z nich ciec, opowiedział w naszym podcaście dr Tomasz Lasocki, który podzielić się wyliczeniami, ile PPK mogą dodać do pieniędzy otrzymywanych z ZUS.

25 procent Polaków przyznało się, że po prostu nie wie, jaką może otrzymać emeryturę. Największy odsetek, wynoszący 9,87 procent, oczekuje świadczenia z ZUS w wysokości 71-80 procent otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. 6,95 procent jest skrajnymi pesymistami lub postanowiło zabezpieczyć się na starość samodzielnie i „nie spodziewa się żadnej emerytury z ZUS”.

Wyniki badania Kolek ocenił jako „fatalny sygnał, który pokazuje, że cała ta nasza edukacja emerytalna jest nieefektywna”. Brak rzetelnej wiedzy o problemach wynikających z obecnego kształtu systemu emerytalnego ma sprawiać, że „tak mało ludzi dodatkowo odkłada na emeryturę”.

— Z drugiej strony pokutuje świadomość, że w razie czego przecież wyjdzie polityk, obieca 15., 16. czy 17. emeryturę i jakoś ten budżet się zepnie. To nie zachęca do oszczędzania i trochę zaburza obraz katastrofy, która nas czeka — skonkludował dr Antoni Kolek.

