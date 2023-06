Kaucja od plastikowych butelek i metalowych puszek. Rząd wyznaczył kwoty

Kaucja za plastikowe butelki coraz bliżej wprowadzania. Rząd zatwierdził projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W Polsce opłata zwrotna ma wynieść 50 groszy za jedno opakowanie.

Kaucja za plastik i metal. Opłata od 2025 roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało, że obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. „Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska” - podkreślono.

Resort przekazał, że zgodnie z projektowanymi przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. „Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności” - wyjaśniono.

Ministerstwo dodało, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. „Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie” - podkreślono.

Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia, do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona miałaby zostać kaucja w wysokości 50 gr.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia podano przykłady wysokości kaucji, które obowiązują w niektórych państwach europejskich. W Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie, w Niemczech - 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań. W Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania: dla szkła jest to 0,1 euro, metalu 0,15 euro, a dla tworzywa sztucznego 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.

