Kaucja za plastikowe butelki. Od kiedy nowe opłaty?

Kaucja za plastikowe butelki? PAP poinformowała o projekcie rozporządzenia w sprawie kaucji za poszczególne rodzaje opakowań. Zarówno do szklanych, jak i plastikowych butelek, ma być doliczana opłata.

Nowa opłata. 50 gr do każdej butelki

Projekt rozporządzenie ma uwzględniać opłaty do:

- jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów,

- szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra

- metalowych puszek o pojemności do 1 litra,

Opłata ma wynosić 50 groszy od butelki. W ramach projektowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji.

Sprzedawcy z kolei będą musieli pobrać od klienta opłatę kaucyjną. Na pierwszy ogień pójdą duże sklepy (powyżej 200 mkw). Będą one musiały zbierać opakowania i zwracać klientom pobraną kaucję. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

RadioZET.pl/PAP