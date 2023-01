Każdy płatnik ma już konto w ZUS. „Urząd zrobił to za ubezpieczonych”

Do 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik musiał obowiązkowo założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urząd chciał skończyć z papierologią i przenieść formalności już tylko do sieci. Ci, którzy nie zdążyli założyć konta, nie muszą się martwić. ZUS zrobił to za nich.