Zmiany w PIT za 2022 rok. „Rozliczenie trudniejsze niż kiedykolwiek”

Twój e-PIT to jedna z usług, która umożliwia pracownikom rozliczenie się z fiskusem. System będzie do dyspozycji podatników od 15 lutego, choć wciąż nie będzie on obsługiwał przedsiębiorców. Pozostali podatnicy mogą na własną rękę złożyć zeznanie w urzędzie lub e-deklarację w sieci. - Co czwarty Polak ma zamiar rozliczyć swój PIT samodzielnie - to spora grupa osób, która nie jest jeszcze przygotowana na zmiany, które już obowiązują. Jedynie niecała połowa z nas zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, że w tegorocznych zeznaniach podatkowych, za sprawą Polskiego Ładu, zmienia się naprawdę sporo i nawet dla specjalistów rozliczanie PIT-ów może być niemałym wyzwaniem - wyjaśnił Piotr Szulczewski, ekspert z e-pity.pl.

Zmiany w PIT za 2022 rok

- Przed nami intensywny podatkowo okres - złożenie zeznań za 2022 rok. Tym razem będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład – dodał ekspert.

Z badania SW Research przeprowadzonego na potrzeby serwisu e-pity.pl wynika, że niespełna połowa respondentów słyszała o zmianach podatkowych. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że nie wie też, z jakich ulg może skorzystać w bieżącym roku rozliczeniowym.

Najważniejsza zmiana po 1 lipca 2022 roku dotyczy obniżenia stawki podatku z 17 do 12 proc.

Niezmiennie od 1 stycznia minionego roku kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. Zł, co przekłada się na wyższą kwotę obniżającą podatek do wysokości 3600zł (przy obliczeniu zaliczek na podatek daje zwolnienie w wysokości 300 zł (1/12 z kwoty 3600 zł). Drugi próg podatkowy wynosi już nie 85,5 tys. zł, lecz 120 tys. zł. Zmieniły się także zasady wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Już nie trzeba czekać pełnego roku podatkowego od ślubu, by rozliczyć się z partnerem. Nawet ślub w grudniu 2022 roku umożliwi wspólne rozliczenie PIT w br.

Ekspert podatkowy przypomniał także o nowej uldze dla powracających z emigracji. Zwolnienie z opodatkowania dotyczy przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego. Zerowy PIT przysługuje także rodzinom z co najmniej czwórką dzieci i pracownikom, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują i nie pobierają świadczenia. Nadwyżka powyżej kwoty 85,5 tys. zł opodatkowana jest zgodnie ze skalą podatkową.

Ci, którzy nie korzystają ze zwolnień podatkowych, mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania lub bezpośrednio podatek o przysługujące im ulgi i odliczenia. Wystarczy, że w 2022 roku zrobili np. remont w domu, wymienili okna lub zainwestowali w fotowoltaikę. Wówczas będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Podatek można obniżyć także o koszty leków lub turnusu rehabilitacyjnego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Z preferencji skorzystają także dawcy krwi. Za każdy litr można odliczyć 130 zł od dochodu. Całkowita wartość ulgi nie może przekroczyć jednak 6 proc. całości zarobków. Darowizny pieniężne także podlegają odliczeniom (do 6 proc. w przypadku organizacji pożytku publicznego). Darowizny przekazane na działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła nie są limitowane.

Dwa razy z rzędu podatnik może odliczyć także wydatki na internet. Taką ulgę można wykorzystać, jeśli wcześniej podatnik nie dokonał takiego odliczenia. Maksymalny limit to 760 zł rocznie, o które można zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Niezmiennie z preferencyjnych zasad opodatkowania skorzystać mogą rodzice. W ramach ulgi na dziecko podatnik może odliczyć nawet 1112,04 zł. rocznie. Warto pamiętać także, że od tego roku na organizacje charytatywne przekazać można nie 1, a 1,5 proc. podatku.

Nie warto czekać do ostatniej chwili z rozliczeniem z uwagi chociażby na termin ewentualnego zwrotu podatku. - Podatnik może składać deklaracje PIT od początku roku do 2 maja 2023 roku. Należy jednak pamiętać, że dla deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego 2023 roku bieg terminu związanego ze zwrotem podatku rozpoczyna się 16 lutego 2023 roku. Jeśli jednak chcemy szybko otrzymać zwrot podatku, powinniśmy przesłać swoje deklaracje podatkowe jak najwcześniej. Przyjęta urzędowo data złożenia deklaracji na 15 lutego nie oznacza, że PITy złożone przed tym dniem nie zostaną poddane wcześniejszej kontroli lub przejrzane w pierwszej kolejności - skomentowała Monika Piątkowska, Doradca Podatkowy, ekspertka e-pity.pl.

