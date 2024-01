Kiedy odnawiają się dni wolne i urlop okolicznościowy? Poradnik dla pracowników

Dni urlopowe przysługują m.in. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Każdy, w zależności od stażu pracy czy wykształcenia, ma do wykorzystania 20 lub 26 dni 'wolnego'. Z prawa do urlopu nie można zrezygnować.

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Niewykorzystany urlop powinien być 'wzięty' do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Kiedy odnawiają się dni wolne?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wykształcenia pracownika. Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu, wlicza się:

okresy pracy,

okres nauki,

inne okresy zaliczane na podstawie przepisów.

Wymiar urlopu odnawia się co roku 1 stycznia, a pula urlopu na żądanie wraca do 4 dni. Jeśli pracodawca nie pozwoli pracownikowi na wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września, może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Kiedy odnawia się urlop okolicznościowy?

Poza urlopem wypoczynkowym każdemu pracownikowi przysługuje także urlop okolicznościowy. Dokładnie – 2 dni. Można go wziąć w przypadku:

swojego ślubu

urodzenia jego dziecka

zgonu i pogrzebu jego małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy

Pracownikowi przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego w razie:

ślubu dziecka pracownika

zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na jego utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką

Jak informuje rządowy portal biznes. gov.pl, jeśli wydarzenie, z powodu którego wzięliśmy urlop okolicznościowy nie odbyło się, pracownik powinien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy na udzielone mu dni wolne. "Jeśli tego nie zrobi, nieobecność potraktuj jako usprawiedliwioną, ale bez wynagrodzenia" tłumaczą urzędnicy. Co ważne, urlop okolicznościowy nie 'przechodzi' na kolejny rok. Po 1 stycznia mamy do wykorzystania pulę 2 dni plus 1, w przypadku ważnych wydarzeń rodzinnych.

Źródło: Radio ZET/gov.pl/PAP/home.pl/poradnikpracownika.pl/PAB