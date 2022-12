Kiedy samorządy dostaną obiecany węgiel? Jest odpowiedź PGG

Węgiel trafi do samorządów przed świętami – zapewniła PGG. Na mocy podpisanej przez prezydenta ustawy to właśnie gminy mają zajmować się dystrybucją węgla. Mieszkańcy będą mogli nabyć surowiec maksymalnie za 2 tys. zł.

Węgiel jeszcze przed świętami. Deklaracja PGG

Samorządy, które zamówiły węgiel w Polskiej Grupie Górniczej, otrzymają surowiec najpóźniej do świąt Bożego Narodzenia.

Dajemy gwarancję jako PGG, że wszystkie samorządy, które zawarły z nami umowę dostaną węgiel w jak najszybszym czasie jeszcze przed świętami wiceprezes ds. sprzedaży PGG S.A. Adam Gorszanów

Jak podano, już ponad 500 samorządów podpisało umowę ze spółką.- Proszę sobie przypomnieć, ile kosztował węgiel na składach prywatnych, które wykorzystywały i węgiel był powyżej 3 tysięcy złotych. Dzięki temu działaniu węgiel dla gospodarstw domowych będzie dostępny poprzez samorządy w cenie maksymalnej 2 tysięcy złotych – wyjaśnił przedstawiciel spółki.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany na antenie Radia Plus o postępy w dostarczaniu węgla do samorządów odparł, że „proces jest dynamiczny”. Jak dodał, większość samorządów już podpisała umowy z dostawcami węgla. - Na ok. 1800 umów podpisanych z samorządami, gminami, w ponad 350 jest już węgiel - dodał.

Poza PGG węgiel do gmin dostarczają także inne państwowe spółki: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

RadioZET.pl/PAP