Kiedy wypłacana będzie czternastka? „To zabawka w rękach polityków”

Czternasta emerytura zostanie wypłacona także w 2023 roku, zaś docelowo będzie stałym świadczeniem przysługującym seniorom, których świadczenie będzie mieściło się w progu dochodowym. Jak czytamy w dzienniku, w ciągu najbliższych trzech tygodni rząd ma uchwalić projekt ustawy, w którym znajdzie się także zapis, zgodnie z którym rządzący będą mogli dowolnie wyznaczać terminy wypłat.

Czternasta emerytura. O terminie wypłaty zdecydują politycy

Co wiemy do tej pory o tegorocznych czternastkach? Z zapowiedzi polityków wynika, że jak co roku świadczenie to ma być równe minimalnej emeryturze, która wynosi w 2023 roku 1588,44 zł brutto. Czternastkę w tej wysokości mieliby otrzymać ci, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe emerytury będą pomniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Z informacji dziennika wynika, że rząd chciałby wypłacić czternastki na przełomie sierpnia i września. I wszystko wskazuje na to, że nie zostaną one zwolnione z podatku.

Jak mówiła szefowa resortu rodziny Marlena Maląg, czternastka miałaby być na stałe wpisana do ustawy, zaś termin jej wypłaty były „elastyczny”. Zapowiedź minister Maląg na antenie Polsat News wywołała lawinę komentarzy i zarzuty, że dodatkowe świadczenie stało się „zabawką w rękach polityków”. Nie będzie sztywnego terminu wypłaty świadczenie, więc niewykluczone, że trafiać będzie ono w ręce seniorów np. tuż przed wyborami.

– Seniorzy tak naprawdę nie będą pewni, czy te pieniądze będą, czy nie będę wypłacone. Politycy będą chcieli je wypłacać na pewno przed wyborami. Te kilkanaście miliardów stanie się zabawką w rękach polityków – podkreślił dr Tomasz Lasocki, ekspert z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Co więcej, niepewność utrudni seniorom planowanie finansów. – Emeryci, którzy z czternastek finansują większe wydatki np. zakup lodówki czy rehabilitację, teraz nie będą wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze – mówił ekspert.

RadioZET.pl/”Fakt”