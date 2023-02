Kilka tysięcy złotych zwrotu podatku. Skarbówka: mogą wystąpić takie przypadki

PIT za 2022 rok dla wielu podatników oznacza niemałe komplikacje. Niektóre podatniczki pobierające w minionym roku zasiłek macierzyński zostały jednak pozytywnie zaskoczone: ich deklaracja w usłudze Twój e-PIT wskazała na tysiące złotych podatku do zwrotu. Skąd tak duże kwoty? Zapytaliśmy skarbówkę i ZUS.

Zasiłek macierzyński a PIT. Skąd tak duży zwrot podatku?

Urzędy wskazały, że 1 lipca minionego roku zmieniły się przepisy także w zakresie zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to odtąd w kilku przypadkach zwolnione jest z PIT. Podatku nie muszą płacić m.in. kobiety do 26. roku życia, osoby, które już mają czwórkę dzieci lub wróciły z zagranicy. Mowa zatem o beneficjentach ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin cztery plus czy też ulgi na powrót. Z podatku od zasiłku zwolniony będzie także pracujący senior (np. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie). Łączna wysokość przychodów zwolnionych od podatku na podstawie wskazanych ulg nie może przekroczyć w skali roku 85 528 zł.

Skąd zatem tak hojne zwroty podatku? Dorota Polańska, ekspertka podatkowa aplikacji PitBot wyjaśniła, że jeśli podatnicy nie złożyli płatnikowi (w tym przypadku ZUS-owi) zaświadczenia, że przysługują im powyższe ulgi, urząd nadal pobierał zaliczki na PIT, które tez zwracane są przez skarbówkę.

- Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku. ZUS nie dokonywał korekt i pobierał zaliczkę na PIT przez cały rok osobom, które nie złożyły odpowiedniego oświadczenia. Właśnie dlatego osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, którym zasiłek wypłacał ZUS, otrzymają duże zwroty - zwracana jest im suma wszystkich pobranych na PIT zaliczek z całego roku – wyjaśniła Dorota Polańska.

ZUS wyjaśnił, że stosuje zwolnienie podatkowe od zasiłku macierzyńskiego tylko wtedy, gdy podatnik złoży wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem ulgi dla młodych lub oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania pozostałych ulg.

Z wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej dowiedzieliśmy się z kolei, że oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki świadczeniobiorca można złożyć na piśmie albo w inny sposób przyjęty przez ZUS (np. stosując formularz opracowany przez Ministerstwo Finansów - PIT-3) .

„Zatem w przypadku podatników, którzy nie złożyli wniosku/oświadczenia Zakład nie miał podstawy do zastosowania ww. ulg przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast w przypadku podatników, którzy złożyli takie dokumenty, Zakład uwzględniał ten wniosek lub to oświadczenie przy obliczaniu zaliczki dopiero od momentu ich złożenia. Wobec powyższego mogły zdarzyć się przypadki, że ZUS wypłacając w konkretnym przypadku zasiłki macierzyńskie w 2022 r. osobom uprawionym do ww. ulg, odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ nie miał podstawy, aby taką ulgę zastosować” – podał urząd.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że ci, którzy już rozliczyli się ze skarbówką, nie będą długo czekać na zwrot podatku. Jak mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Arkadiusz Jedynak, choć co do zasady termin zwrotu podatku w przypadku rozliczenia online wynosi 45 dni, to skarbówka zwróci pieniądze nawet w 2 tygodnie.

Resort podał, że do 24 lutego podatnicy złożyli już ponad 2 mln deklaracji w usłudze Twój e-PIT. Fiskus wypłacił zaś podatnikom ponad 370 mln zł w ramach zwrotu podatku. Jak wskazano, są to zwroty z 215 tys. złożonych deklaracji.

RadioZET.pl