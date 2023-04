Kłopoty z dostępem do pieniędzy w polskich bankach. „Domniemamy rosyjski cyberatak”

BLIK nie działa jak należy. W poniedziałek 17 kwietnia 2023 klienci polskich banków zaczęli natrafiać na trudności w realizacji transakcji za pomocą kodów Polskiego Systemu Płatności. Problemy dotyczyły między innymi banków Santander, mBank, Alior, Pekao i ING. Awaria została potwierdzona bezpośrednio przez BLIK-a: zapewniono, że trwają prace nad jej usunięciem.

Awaria BLIK 17 kwietnia 2023. Rosyjski cyberatak?

Polski System Płatności zapewnił, że pracuje nad rozwiązaniem problemów wynikających z awarii BLIKA. Informacje o braku możliwości uzyskani dostępu do swoich pieniędzy przez ten kanał sygnalizowali klienci wielu polskich banków.

W komentarzach do oświadczenia klienci informowali, że mimo odrzucania transakcji (zapłat za towary lub usługi bądź wypłat w bankomatach) pieniądze znikały z konta. Nie wiadomo, czy zostawały zamrożone przez błąd systemu, czy też trafiały do adresatów, ale przez awarię nie było to potwierdzane przez system.

W internecie zaczęły pokazywać się domniemania, że za awarią stoją rosyjscy hakerzy. Business Insider Polska powołując się na serwis check-host.net poinformował o „domniemanym cyberataku przeprowadzonym przez prorosyjską grupę hakerską NoName05716”. To ona miała być odpowiedzialna za poranne problemy z działaniem notowane przez PKO BP. Bank w oficjalnym komunikacie nie odniósł się do tych doniesień.

„Występowały przejściowe utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej i strony logowania do naszych serwisów. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Obecnie wszystkie serwisy działają bez zakłóceń” - przekazało PAP w poniedziałek PKO BP. Klienci banku mieli problem z korzystaniem z bankowości mobilnej, dotyczyć miało to m.in. logowania do systemów IPKO, IKO czy Inteligo oraz płatności BLIKIEM.

RadioZET.pl/Business Insider Polska