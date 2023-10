KO chce podwyższyć wiek emerytalny. Prawda czy kłamstwo?

Wiek emerytalny 67 lat – taką zmianę wprowadził rząd Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość przywróciło wartości wprowadzone za komuny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed wyborami politycy PiS, z Mateuszem Morawieckim na czele, straszą Polaków, że Donald Tusk po wygranej ponownie podwyższy wiek emerytalny. Jakie plany ma KO i czy rzeczywiście jest ryzyko, że na prawo do emerytury trzeba będzie pracować kilka lat dłużej?

Czy KO podwyższy wiek emerytalny? Tak jest naprawdę

- Przeglądałem programy partii politycznych, które startują w tych wyborach, i na pewno żaden z tych komitetów na swoich pierwszych stronach nie ogłasza podniesienia wieku emerytalnego. Wskazywanie także, że akurat Koalicja Obywatelska chce ten wiek emerytalny podnieść, nie znajduje odzwierciedlenia w programie ani w wypowiedziach polityków partii tworzących Koalicji Obywatelską. Wręcz przeciwnie: ci politycy zarzekają się, że nauczyli się, że mają już pewną wiedzę o tym, jak źle zostało odebrane to podniesienie wieku – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

- Apelujemy od dłuższego czasu o to, żeby wiek emerytalny był odpolityczniony. Żeby nie był przedmiotem takich targów politycznych, żeby jedna i druga partia nie musiały się co chwila wypowiadać na temat tego, czy zostanie obniżony lub podniesiony. Proszę zobaczyć, obecny rząd także zdecydował się na podniesienie wieku emerytalnego: jest to zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Polski rząd zobowiązał się do tego, żeby podnosić efektywny wiek emerytalny. To jest takie zaklęcie, taka próba zmanipulowania czy powiedzenia czegoś nie wprost: że to, co będziemy chcieli zrobić jako rząd PiS, to będziemy chcieli, żeby ludzie pracowali dłużej. Ten sam rząd mówi, że to poprzednicy podnosili ten ustawowy wiek emerytalny Mamy trochę takie rozdwojenie jaźni – dodał ekspert.

- Komisja Europejska do polskiego rządu wielokrotnie przesyłała komunikaty „słuchajcie Polacy wy, macie najniższy wiek emerytalny kobiet w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wiek emerytalny mężczyzn, jest na europejskim poziomie, ale powinien być wydłużony, gdyż macie ogromne wyzwanie demograficzne”. Za chwilę będziemy mieli coraz mniej osób na rynku pracy, a coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym. Polski rząd odpowiedział: jasne, mamy tego świadomość, dlatego wpisujemy do Krajowego Planu Odbudowy, że będziemy podnosili efektywny wiek emerytalny. Mało tego: już wprowadzamy pewne rozwiązania, które mają służyć, żeby to zrealizować. Na przykład tak zwany zerowy PIT dla seniorów, czyli zwolnienie osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale pozostają na rynku pracy, z podatku dochodowego – zauważył dr Kolek. A czym różni się podniesienie wieku emerytalnego od podniesienia efektywnego wieku emerytalnego?

- Podwyższenie wieku emerytalnego to najprościej mówiąc zmiana przepisów, które powodują, że kryterium uprawniającym do pobierania emerytury jest wybrana wysokość wieku: dzisiaj to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To może być jakakolwiek inna wartość, która zostałaby ustalona przez polityków. Efektywny wiek emerytalny mówi o tym, w jakim wieku faktycznie ludzie na emeryturę przechodzą. Może być tak, że ktoś już nabył uprawnienia emerytalne, ale dalej jest aktywny, dalej pracuje, bo lubi swoją pracę, bo dobrze zarabia, bo cieszy się z tego jak pracuje, bo utożsamia się z miejscem, w którym funkcjonuje. To może spowodować, że dla pewnych grup wiekowych, dla pewnych osób, ten wiek emerytalny faktycznie jest efektywnie wyższy niż ustawowy – wyjaśnił prezes Instytutu Emerytalnego.

- W pewnym momencie wiek emerytalny i system emerytalny stał się trochę instrumentem do zdobywania władzy, do zdobywania punktów politycznych. Mamy przykład obniżenia wieku emerytalnego, mimo że wszyscy mieliśmy świadomość, że wiek emerytalny trzeba podnosić. Żyjemy coraz dłużej, ten wiek emerytalny został ustalony w Polsce w latach 50. XX wieku, 70 lat temu. Teraz żyjemy dłużej, inaczej też pracujemy. Dużo częściej w usługach, niż w ciężkim przemyśle, inaczej się odżywiamy, inaczej spędzamy czas wolny, mamy dużo więcej momentów, kiedy nasz organizm może wypoczywać, co oczywiście przekłada się na to, że dłużej żyjemy w zdrowiu. Natomiast to, co się nie zmieniło, to dalej tak ten sam poziom wiek emerytalnego – skonkludował swoją wypowiedź dr Antoni Kolek.