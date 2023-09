"Kobiety skazane na niskie wypłaty". Nawet 30 lat na emeryturze

Wiek emerytalny będzie mógł być niższy za sprawą emerytur stażowych. Zgodnie z obietnicą ogłoszoną podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości pracownicy nie będą musieli czekać do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), by zakończyć aktywność zawodową. Wprowadzone zostaną emerytury stażowe, które umożliwią kobietom przejście na emeryturę po 38 latach pracy, a mężczyznom po 43 latach. Eksperci emerytalni alarmują jednak: im szybciej przejdziemy na emeryturę, tym niższe będą świadczenia.

"Wiek emerytalny powinien być taki sam dla kobiet i mężczyzn"

- Powinniśmy mówić o wyrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Referendum tymczasem pokazuje, że debata o emeryturach znów sprowadzona jest do populistycznych haseł i groteskowego spotu PiS. To jest szkodliwe przede wszystkim dla osób młodych, bo to oni zapłacą za obniżenie wieku emerytalnego – mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej i ekspert emerytalny w HRK Payroll Consulting.

Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę dotyczącą struktury demograficznej Polski. Będziemy żyli dłużej, ale dzieci rodzi się coraz mniej, Polska szybciej się starzeje. To wyzwanie nie tylko dla systemu emerytalnego, lecz także dla rynku pracy - Oskar Sobolewski

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że kobiety przeciętnie żyją nawet 85 lat, a z czasem dalsze trwanie życia będzie się wydłużało. To oznacza, że jeśli wiek emerytalny będzie obniżany, to kapitał zgromadzony przez seniora w ZUS dzielony będzie na coraz większą liczbę miesięcy, co oznacza niższe emerytury. Odbije się to w szczególności na sytuacji kobiet, które statycznie zarabiają mniej, szybciej przechodzą na emeryturę i żyją dłużej niż mężczyźni.

- Polki skazywane są na niższe świadczenia. Średnie dalsze trwanie życia to nawet ponad 85 lat. Kobieta, która przejdzie na emeryturę stażową w wieku 56 lat będzie na emeryturze prawie 30 lat – podsumował ekspert.