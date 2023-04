Lotto w najnowszym komunikacie prasowym podaje, że tegoroczny kwiecień sprzyja wysokim wygranym. Pierwsza "szósta" padła we wtorek w Kielcach, a zaraz po niej, w czwartek 13 kwietnia - kolejna w Chojnicach (woj. pomorskie).

"Szóstka" w Lotto Plus padła w Chojnicach

Totalizator precyzuje, że szczęśliwy ciąg liczb w Lotto Plus - 7, 9, 10, 45, 48, 49 - skreslono w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 12a w punkcie Żabka. "Aby wziąć udział w losowaniu Lotto Plus i zyskać szansę na wygranie 1 000 000 zł, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Najbliższe losowanie obu tych gier odbędzie się już jutro (w sobote - red.) - czytamy w komunikacie.

Kumulacja w Lotto wynosi tym razem 8 000 000 zł, a w Lotto Plus – 1 000 000 zł.

