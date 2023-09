Kolejna wyborcza zmiana w 14. emeryturze. Tyle ma teraz wynosić

14. emerytura 2023 została podniesiona do kwoty 2650 zł brutto, co oznacza wypłatę w wysokości między 2202,5 zł netto a 39,5 zł netto, w zależności od świadczenia podstawowego. Domyślnie „czternastka” ma być równa emeryturze minimalnej – PiS zapowiedziało jednak, że ma się to zmienić.

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

„Troszcząc się o seniorów w najtrudniejszej sytuacji finansowej, wprowadziliśmy 14. emeryturę, z której każdego roku korzysta ok. 8 mln osób. Została ona podwyższona przez rząd i będzie wynosiła od 2023 r. 2650 zł brutto. Będzie także miała stały charakter – wypłacać ją będziemy każdego roku” – ogłosiło PiS na stronie internetowej.

Z dokumentu wynika, że tegoroczna podwyżka ma być wprowadzona już na stałe, a „czternastka” będzie wypłacana w kwocie 2650 zł brutto także w przyszłych latach. Tegoroczna zwiększona 14. emerytura określana jest przez ekspertów często jako efekt wyborów. Antoni Kolek stwierdził nawet, że gdyby notowania partii rządzącej wynosiły ponad 50 procent, to wypłaty świadczenia nie byłoby wcale.

– Z programu PiS wynika, że czternastki będą wypłacane w wyższej wysokości. Jednak największym wyzwaniem będzie podniesienie efektywnego wieku emerytalnego, do czego rząd zobowiązał się w Krajowym Planie Odbudowy. Propozycje zawarte w programie rządu np. wyższa czternastka, wskazują, że opłaca się szybko przejść na emeryturę, co jawnie przeczy zapisom KPO – powiedział „Faktowi” szef Instytutu Emerytalnego.

Niewykluczone, że jeszcze przed wyborami padnie deklaracja podniesienia także i 13. emerytury, która obecnie jest równa emeryturze minimalnej. W przypadku „trzynastki” nie wprowadzono jednak progu dochodowego, w związku z czym jest wypłacana wszystkim w pełnej wysokości.