Kolejne pieniądze dla seniorów. Ustawa właśnie weszła w życie

Czternasta emerytura będzie wypłacana na stałe – wynika z opublikowanej w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która właśnie weszła w życie. Wyjaśniamy, kto i kiedy otrzyma dodatkową emeryturę.

Dodatkowe świadczenie dla seniorów właśnie weszło w życie

Czternastka w przeciwieństwie do trzynastej emerytury nie będzie przysługiwała wszystkim seniorom. Pełną kwotę świadczenia w wysokości najniższej emerytury (w bieżącym roku to 1588,44 zł brutto), otrzymają ci, których emerytury nie przekraczają kwoty 2900 zł brutto. Do osób, które otrzymują wyższe świadczenia, dodatek ten trafi pomniejszony na zasadzie „złotówka za złotówkę”, jednak najniższym wypłaconym świadczeniem będzie 50 zł. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ani deklaracji, wypłata nastąpi z automatu.

Teraz wszystko w rękach Rady Ministrów, gdyż według ustawy to na mocy rozporządzenia każdego roku ustalany będzie termin wypłat. Do tego tematu w radiowej „Jedynce” odniosła się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości tego świadczenia – jest to co najmniej minimalna emerytura – i takie rozporządzenie jest przygotowywane – powiedziała, dodając, że termin zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach, a 14. emerytura najprawdopodobniej będzie wypłacana od początku września.

Czternastka ma wpłynąć na konto wraz z emeryturą. Biorąc zatem pod uwagę terminy wypłacania świadczeń przez ZUS, seniorzy mogą oczekiwać powiększonych wypłat w następujących terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. września.

RadioZET.pl/PAP/gov.pl