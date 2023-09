Kolejne wypłaty 14. emerytury. Oświadczenie MRiPS

14. emerytura sukcesywnie trafia do kolejnych seniorów. W środę 20 września ZUS wypłacił przedostatnią transzę pieniędzy, które trafiły do niemal 1,5 mln osób. Kwota otrzymywana na rękę różni się w zależności od świadczenia podstawowego i wynosi od 39,5 zł do 2202,5 zł. Ostatnia tura wypłat będzie miała miejsce 25 września.

Przedostatnia wypłata 14. emerytury. Pieniądze dla 1,5 mln seniorów

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 procent i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadki seniorów, których roczne wypłaty od ZUS nie przekroczą 30 000 zł, pobrana zaliczka zostanie zwrócona. Na pieniądze trzeba będzie jednak czekać do lutego 2024 roku.

Dodatkowe świadczenie przyznano osobom, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. „Czternastkę” dostali więc na przykład studenci pobierający rentę rodzinną.

Resort zastrzegł, że będzie można otrzymać tylko jedną 14. emeryturę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota „czternastki” zostanie podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych po równo. Wypłaty nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do 14. emerytury, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.