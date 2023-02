Kolejny cud na stacjach paliw. Obajtek: straszyli, się pomylili

Ceny paliw stały się dla kierowców ogromnym problemem: po wybuchu wojny Europa zaczęła odchodzić od importu ropy naftowej i paliw z Rosji, czego zwieńczeniem było wprowadzenie embargo 5 grudnia (na ropę) oraz 5 lutego (na produkty ropopochodne). Niebezpieczną datą był także 1 stycznia, gdy przestała działać tarcza antyinflacyjna i VAT na paliwa wzrósł do 23 procent. We wszystkich przypadkach nie doszło do gwałtownego wzrostu cen, a po odcięciu się od benzyny i oleju napędowego z Rosji ten ostatni nawet potaniał.

Ceny paliw. Orlen: diesel tańszy o 20 groszy

Ceny paliw wywołały na początku 2023 roku prawdziwą burzę, gdy okazało się, że podwyższenie VAT na benzynę i olej napędowy miało zerowe przełożenie na koszta tankowania na stacjach. Polacy zaczęli podejrzewać, że Orlen wykorzystał sytuację, żeby w końcówce 2022 roku zawyżać marżę. Rzeczywistość nie była tak czarno-biała: eksperci przyznali, że w grę wchodziło także zabezpieczenie rynku paliw w Polsce. O skutkach embargo opowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Rafał Zywert, analityk spółki Reflex.

Polska sprowadza około 30 procent paliw zużywanych w naszym kraju, w większości jest do olej napędowy. Orlen co prawda uspokajał, że dla ich klientów go nie zabraknie, na rynku utrzymywała się niepewność, czy odcięcie się od dostaw z Rosji nie spowoduje znacznego wzrostu cen.

Okazało się, że Orlen przygotował dla klientów niespodziankę: ceny diesla po embargo nie wzrosły, lecz zmalały. Ogłosił to prezes koncernu Daniel Obajtek, przy okazji przypominając, że część ekspertów i polityków wieszczyła, że olej napędowy mocno podrożeje.

„Straszyli, że po 5.02 paliwa będą po 12 zł, jeśli w ogóle będą. Znowu się pomylili. Grupa ORLEN robi wszystko, by ceny na stacjach były najbardziej korzystne dla Polaków. Dlatego dziś na stacjach Orlenu cena oleju napędowego jest niższa średnio o 20 gr za litr” - napisał Obajtek na Twitterze.

Korzystając z pozytywnego otoczenia makroekonomicznego Grupa Orlen obniżyła cenę o 20 groszy za litr oleju napędowego - wynika z dołączonej do wpisu informacji.

RadioZET.pl/PAP