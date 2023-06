Kolejny zakaz dla palaczy. Wiadomo, co zrobi rząd

Ministerstwo Zdrowia planowało uchwalić zapisy o takim zakazie razem z ustawą, dotyczącą refundacji leków, i wprowadzić go w życie zaraz po wakacjach. Jak jednak mówi Radiu ZET rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, zapisy te wymagają dodatkowych konsultacji m.in. ministra ds. Unii Europejskiej. Konsultacje te opóźniłyby wprowadzenie ustawy refundacyjnej.

Zakaz sprzedaży wkładów do podgrzewaczy tytoniu. Rząd się wstrzymuje

- Chcemy, by ustawa refundacyjna weszła w życie jak najszybciej, dlatego prace nad zakazem sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu wyłączyliśmy z tej ustawy - mówi Andrusiewicz. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreśla jednak, że zakaz ten w Polsce na pewno będzie wprowadzony, bo zobowiązuje nas do tego dyrektywa unijna. Nieoficjalnie wiadomo, że prace nad wprowadzeniem tego zakazu znacznie się przedłużą, być może nawet do końca roku.

Według Ministerstwa Zdrowia, wprowadzenie zakazu jest konieczne ze względu na młodzież, która wchodzi w nałóg palenia tytoniu właśnie poprzez papierosy elektroniczne i podgrzewacze. Resort tłumaczy, że młodzi ludzie tym chętniej korzystają z tej formy używek, bo oferują one przeróżne smaki, kojarzące się pozytywnie.

Polska powinna wprowadzić unijną dyrektywę o zakazie sprzedaży wkładów smakowych do podgrzewaczy tytoniu do połowy 2024 roku.

Radio ZET