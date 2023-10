Kolesiostwo w państwowych spółkach i nieudolne zarządzanie. „Trzeba zmienić politykę”

Wybory parlamentarne dały nieznaczną przewagę partii rządzącej nad konkurentami. Najnowsze wyniki PKW wskazują, że Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga będą miały łącznie więcej mandatów niż PiS i Konfederacja. Jak mogłoby wyglądać zarządzanie spółkami w wykonaniu rządu stworzonego przez dzisiejszą opozycję? Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, napisał w komentarzu o koniecznych zmianach.

Państwowe spółki pod nowymi rządami. Co może się zmienić?

Konfederacja Lewiatan doradziła kilka zmian nowemu rządowi. Po pierwsze: utworzenie niezależnego komitetu nominacyjnego, który będzie rozstrzygał konkursy na najwyższe stanowiska w spółkach skarbu państwa.

- Polityka rozwoju „narodowych championów” miała wzmocnić pozycję konkurencyjną polskiej gospodarki. Tymczasem osłabiła poważnie rynek wewnętrzny, psując warunki prowadzenia biznesu. Firmy państwowe i z udziałem skarbu państwa, wykorzystują dominującą pozycję rynkową, ulegają nepotyzmowi, który ogranicza ich efektywność działania, a przede wszystkim korzystają z nieetycznego i szkodliwego połączenia funkcji właściciela i regulatora. Dlatego postulujemy wzmocnienie ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem skarbu państwa poprzez stworzenie skutecznego systemu nadzoru oraz ochronę akcjonariuszy mniejszościowych – mówił Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem eksperta spółki z udziałem skarbu państwa wymagają większego nadzoru właścicielskiego. - Jego rozproszenie, brak przejrzystości i jasnych kryteriów sprzyja ogromnym nadużyciom, które widzimy na co dzień. Wiele różnych ośrodków buduje swoją sieć klientów politycznych, a jednocześnie nie ma jasności, kto ponosi odpowiedzialność za towarzyszący temu brak racjonalności personalnej i ekonomicznej w spółkach. Zdrowy i efektywny ład korporacyjny wymaga odpartyjnienia tych spółek – dodał Witucki.

Konfederacja Lewiatan zaproponowała, by w spółkach pierwszym etapem zatrudniania było sprawdzanie kwalifikacji wszystkich kandydatów do zarządów i rad nadzorczych. „Drugim bezpiecznikiem byłoby wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przedstawiciele akcjonariuszy niezwiązanych ze skarbem państwa mieliby większość w Komitetach Nominacji i Wynagrodzeń, działających w ramach rad nadzorczych” – czytamy. Efekt? To akcjonariusze decydowaliby o kandydatkach do zarządów. Trzeci punkt to coroczne ocenianie przestrzegania zasad apolitycznej rekrutacji do spółek państwowych.