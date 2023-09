Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż - poinformowała w piątek Komisja Europejska w komunikacie.

Zboże z Ukrainy. Komisja Europejska: embargo wygasa

KE poinformowała, że Ukraina ma wprowadzić od 16 września 2023 r. skuteczne środki kontroli eksportu 4 grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich. Komisja podała też, że jej zdaniem zniknęły zakłócenia na rynkach rolnych w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych pozostawał dozwolony.

Morawiecki: przedłużymy ten zakaz

- Przed chwilą dowiedziałem się, że te środki zaradcze, czyli zakaz wwozu został zniesiony [...] Wolałbym, żeby oni przedłużyli zakaz wwozu - mówił Morawiecki.

- Przedłużymy ten zakaz mimo ich niezgody, mimo braku zgody Komisji Europejskiej - dodał premier. - Przedłużymy zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Nie będziemy słuchać Berlina, nie będziemy słuchać von der Leyen, Tuska czy Webera. Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika - podsumował.

- Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze dzisiaj (w piątek - red.) zostanie wydane i opublikowane rozporządzenie przedłużające embargo na ukraińskie zboże. Nie zgadzamy się z decyzją Komisji Europejskiej i w interesie polskich rolników i konsumentów wprowadzamy środki krajowe - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.