Kończy się era paliw kopalnych: dekarbonizacja przyspiesza

W epoce nieuniknionych przemian klimatycznych, dekarbonizacja firm staje się nie tylko aktem odpowiedzialnym, lecz także strategiczną inwestycją w przyszłość. Dynamicznie ewoluujące warunki na globalnym rynku, zwłaszcza pod wpływem polityki Unii Europejskiej, rzucają nowe wyzwania, ale również otwierają przed polskimi przedsiębiorstwami nowe perspektywy.

Jak podkreśla Natalia Stradomska z Dalkia Polska, proces dekarbonizacji stanowi kluczowy składnik globalnej agendy zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska, będąca pionierem tego ruchu, wprowadza innowacyjne polityki i regulacje. Polskie firmy, jak wszystkie podmioty gospodarcze w Europie, muszą stawić czoło zarówno trudnościom, jak i możliwościom, jakie niesie ze sobą ta ekologiczna transformacja.

Unia Europejska intensyfikuje swoje działania, aby postawić ambitne cele i wprowadzić środki wspierające zieloną transformację. Szczególną uwagę przyciąga rola Szwecji w Radzie Unii Europejskiej, gdzie jednym z głównych celów jest przyspieszenie procesu transformacji klimatycznej. Kluczowe kwestie obejmują reformę rynku energii elektrycznej, Dyrektywę dotyczącą odnawialnych źródeł energii (RED), Dyrektywę w zakresie efektywności energetycznej (EED) oraz Dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Warto również zauważyć, że światowa sytuacja, w tym nieoczekiwana wojna Rosji z Ukrainą, przyspiesza realizację działań w dziedzinie energetyki. Konflikt ten podkreśla potrzebę dalszego zróżnicowania miksu energetycznego i dostaw. Planowane są również długoterminowe reformy rynku energii.

Tego procesu nie da się, a przede wszystkim nie można już zatrzymać. Porozumienie paryskie, które podpisały kraje Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polska, zakłada, że Unia podejmie działania, dzięki którym do 2050 roku jako pierwsza na świecie gospodarka i pierwsze na świecie społeczeństwo stanie się neutralna klimatycznie.

W ramach tak zwanego Zielonego Ładu, UE dąży do transformacji gospodarki w sposób zrównoważony, promując czystą energię, efektywność energetyczną i innowacje technologiczne, które umożliwią zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych elementów polityki dekarbonizacji UE jest przekształcenie sektora energetycznego.

Unia Europejska zobowiązała się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym, co wiąże się z większą inwestycją w technologie takie jak energia wiatrowa i solarna. Prowadzone są działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, co nie tylko zmniejsza emisje, ale również przyczynia się do oszczędności energetycznych i zmniejszenia zależności od importu energii.

Biznes na zielono

Podczas gdy polityka dekarbonizacji oferuje szereg szans, takich jak tworzenie nowych rynków dla technologii czystej energii i stymulowanie innowacji, wiąże się ona również z wyzwaniami. Obejmują one potrzebę inwestycji, przejście pracowników z sektorów o wysokiej emisji do nowych sektorów gospodarki, a także konieczność uwzględniania zmian ceny energii i ich wpływu na firmy.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu, jak podkreśla Natalia Stradomska, to system naczyń połączonych. Ogromny wpływ na ten skomplikowany proces mają regulacje państwowe, dążenie do ograniczenia kluczowych ryzyk, ale także współpraca polityków z biznesem czy inicjatywy społeczne.. Część spółek bierze np. udział w inicjatywie Science Based Targets, dzięki które konsumenci mogą sprawdzić, jakie cele dekarbonizacyjne dana firma sobie postawiła i w jakim tempie ma zamiar je realizować.

Jak podkreśla Natalia Stradomska, duże spółki, które chcą odnosić sukcesy na rynku, muszą być w stanie permanentnej innowacji. Dlatego dekarbonizację biznes powinien traktować jako element działań innowacyjnych na rzecz ulepszenia swojego produktu. Nacisk konsumencki, regulacje oraz potrzeba innowacji sprawia, że współczesne firmy muszą zmienić swój sposób myślenia nie tylko o tym, jak produkują, ale także jak konsumują.

Ecodesign, cyrkularność, gospodarowanie odpadami to tylko niektóre z kwestii, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy, aby nasza firma była zarządzana bardziej ekologicznie. Jak już wspominała Natalia Stradomska, walka ze zmianami klimatycznymi to system naczyń połączonych. Dlatego prowadząc biznes musimy zdawać sobie sprawę nie tylko z tego, co robimy my, ale także, co robią nasi dostawcy. Badania wskazują bowiem, że emisyjność łańcucha dostaw jest aż 10 razy większa niż sama działalność operacyjna firm.

Jak przejść na zieloną energię?

W obliczu wyzwań związanych z dekarbonizacją, polska gospodarka stoi obecnie przed znaczącymi trudnościami. Szczególnie skomplikowany jest proces dekarbonizacji w polskim sektorze energetycznym, opartym głównie na paliwach kopalnych, przede wszystkim węglu. Wprowadzenie nowych technologii, takich jak energia odnawialna czy niskoemisyjne gazy wymaga znaczących inwestycji i gruntownych zmian w infrastrukturze. Przed polskimi firmami stoją wyzwania głębokich przemian operacyjnych, technologicznych i biznesowych.

Podobne tendencje dekarbonizacyjne obserwuje się w całej Unii Europejskiej, choć tempo postępu różni się między krajami. Niemniej jednak, wszyscy członkowie UE zobowiązani są do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych, co oznacza kontynuację procesu dekarbonizacji.

Czy dla przedsiębiorców przemysłowych działających w Polsce istnieje wobec tego jakieś dobre rozwiązanie? Natalia Stradomska proponuje w takiej sytuacji dwa rozwiązania: korzystanie z własnych źródeł energii albo pozyskiwanie energii od partnerów za pomocą linii bezpośredniej. Choć może wydawać się to trudne do zrealizowania, to w dzisiejszych realiach jest to wręcz koniecnze.. Firmy mogą też skorzystać z różnych form wsparcia finansowego dostępnych w ramach programów unijnych, choć wciąż w tym zakresie moglibyśmy czerpać większą inspirację przede wszystkim z rozwiązań francuskich. Inwestowanie w technologie niskoemisyjne przynosi długoterminowe korzyści, zarówno pod względem redukcji kosztów operacyjnych, jak i zdobywania dostępu do nowych rynków i klientów. Przejście na zrównoważone modele biznesowe może również przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, zwiększając zaufanie konsumentów i inwestorów.

Mimo trudności, dekarbonizacja niesie ze sobą również nowe szanse rozwojowe. Grupa Dalkia jest liderem projektów dekarbonizacyjnych, także jeżeli chodzi o własne źródła. Warto tutaj przytoczyć ostatni sukces Dalkia Polska, jeśli chodzi o zieloną modernizację. Nowa instalacja w elektrociepłowni w Mysłowicach zredukowała zużycie węgla o nawet 60%.

Niemniej jednak swoją ofertę Dalkia Polska kieruje przede wszystkim do szeroko rozumianego przemysłu: od branży spożywczej, przez farmację, po mleczarnie. Co ważne - firmy zainteresowanie zieloną transformacjąnie muszą od razu przechodzić całkowicie na alternatywne źródła energii. Przedsiębiorstwa znajdują się na różnych etapach rozwoju, dlatego Dalkia Polska podchodzi do każdego z nich indywidualnie. Dlatego warto zaznaczyć, że wszelkie strategie dotyczące potencjalnej transformacji energetycznej ustalane są dopiero po przeprowadzeniu audytu i analizie potrzeb klientów..

Transformacja energetyczna przemysłu w Polsce to niezwykle ambitne zadanie. Jak jednak podkreśla Natalia Stradomska, Dalkia Polska ma w tej dziedzinie duże doświadczenie. Firma z sukcesami dekarbonizuje ogromne aktywa ciepłowniczego, używając nie tylko innowacyjnych rozwiązań, ale także kompleksowej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i procesów formalnych oraz prowadzi liczne projekty transformacji energetycznej w przemyśle mające na celu m.in. zwiększanie efektywności energetycznej, czy też budowę nowych źródeł energii.

Dekarbonizacja: koszt czy zysk?

Trzeba pamiętać, że dekarbonizacja niesie ze sobą także ryzyko. Wprowadzanie nowych technologii jest kosztowne i wymaga znacznych inwestycji finansowych. Firmy muszą uwzględnić te koszty, opracować strategie finansowania i zminimalizować ryzyko, aby zapewnić trwałą rentowność. Dodatkowo, nieprzystosowanie się do nowych regulacji może skutkować sankcjami finansowymi, co z kolei wpłynie na stabilność i konkurencyjność polskich firm. Dlatego kluczowe jest wcześniejsze planowanie i przygotowanie do dekarbonizacji, poprzez analizę wpływu, identyfikację ryzyka i możliwości, oraz opracowanie strategii dostosowania się do nowych wymagań regulacyjnych. Współpraca międzysektorowa i dialog społeczny są niezwykle istotne, aby uwzględnić różnorodne perspektywy interesariuszy.

W kontekście tych zmian, polskie firmy muszą aktywnie monitorować rozwój polityki UE, zrozumieć jej wpływ na ich działalność i elastycznie dostosować się do nowych warunków. W tym procesie istotne jest nie tylko minimalizowanie ryzyka, ale także wykorzystywanie szans wynikających z dekarbonizacji. W ten sposób firmy te będą mogły przyczynić się do realizacji celów klimatycznych i jednocześnie utrzymać konkurencyjność na zmieniającym się rynku.

Jak wyjaśnia Natalia Stradomska, kojarzenie projektów dekarbonizacyjnych z nieuzasadnionymi kosztami to przestarzały mit. Coraz więcej firm zdaje sobie bowiem sprawę, że zielona energia się po prostu się opłaca. Trendy na rynkach pokazują, że paliwa kopalne są coraz droższe, a zyski z zielonych inwestycji osiągają coraz szybszą stopę zwrotu. Tymczasem tradycyjna, konwencjonalna energia zaczyna mocno ciążyć firmom na portfelach. Oznacza to, że biznes ma kolejną motywację - poza naciskiem konsumenckim i regulacjom - do szukania coraz bardziej efektywnych rozwiązań dekarbonizacyjnych.

Inwestuj w zielone

Paliwa kopalne - w jednych państwa szybciej, w innych wolniej - odchodzą do lamusa. Globalny biznes już wie: przyszłość to zielona energia. Firmy odczuwają presję ze wszystkich stron: polityków, konsumentów i… samego zmieniającego się klimatu. Co ważne - coraz więcej spółek otwarcie komunikuje swoje plany i cele związane z przejściem na niskoemisyjne źródła energii. Dzięki temu konsumenci mogą sprawdzić, które firmy prowadzą swoją działalność z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Taki spis można znaleźć na stronach różnych stowarzyszeń i fundacji, w raportach akademickich oraz na stronach samych inicjatyw, które udostępniają przy tym różne dane i badania, wspierając budowanie sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki.

Inwestowanie w zieloną energię się opłaca. To już wiemy. Jak jednak podkreśla Natalia Stradomska, warto także zwrócić uwagę na poza biznesowy aspekt transformacji energetycznej. W dzisiejszych czasach CFOs bardzo często określają siebie mianem “Chief Value Officers”, czyli w wolnym tłumaczeniu “Strażników wartości”. Oznacza to, że dla biznesu ważne jest również to, czy pieniądze konsumentów i akcjonariuszy zostały wydane w sposób korzystny dla środowiska.

Warto dodać, że firmy objęte taksonomią, czyli unijnym prawem dotyczącym klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo, rozliczane są z tego, jak wydają swój capex. Capex to wydatki kapitałowe, związane bezpośrednio z rozwojem produktu. Dla takich przedsiębiorstw bardzo ważne jest, z inwestycyjnego punktu widzenia, aby capex był zielony, czyli wydawany zgodnie z niskoemisyjnymi celami. Oczywiście nie wszystkie przedsiębiorstwa mają odpowiednio wysokie fundusze. Ja jednak zaznacza Natalia Stradomska, Dalkia Polska w swoich projektach dekarbonizacyjnych występuje również jako inwestor. Dzięki temu przejmuje na siebie szereg ryzyk: biznesowych, ekonomicznych i prawnych. Po jakimś czasie może natomiast przekazać te - oczywiście - zielone inwestycje zakładowi przemysłowemu

Miksy energetyczne, wiatr, słońce, atom czy woda. Na razie nie odkryliśmy jeszcze jednego złotego środka, ale z ważne jest zróżnicowanie. Jak mówi Natalia Stradomska, Dalkia Polska również z dużą uwagą przygląda się np. rozwojowi zielonych i niekosemisyjnych gazów. Na razie wszystko wskazuje bowiem na to, że Unia Europejska właśnie na rozwój biometanu będzie kładła spory nacisk. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ wielkim wyzwaniem dla całej Europy jestzapewnienie przedsiębiorcom niskoemisyjnego gazu. Powstrzymanie zmian klimatu może się udać się tylko wtedy, jeśli ludzie będą współpracować ze sobą na wszystkich polach: naukowym, politycznym, społecznym i biznesowym.

