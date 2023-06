Konferencja Adama Glapińskiego. Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Oglądaj

Stopy procentowe po raz kolejny zostały niezmienione. Przypomnijmy, że do października 2022 roku Rada wyłącznie podnosiła stopy procentowe. Od tamtej pory, po 11 podwyżkach stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. To rekordowy w ostatnich latach wskaźnik, który dał się we znaki kredytobiorcom obarczonym znacznie wyższymi ratami kredytu. Czy ci doczekają się obniżki stóp procentowych?

Konferencja Adama Glapińskiego 7 czerwca 2023

Prezes NBP Adam Glapiński przedstawi informację o bieżącej polityce makroekonomicznej po ostatnim posiedzeniu RPP. 6 czerwca Rada zdecydowała, że nie zmieni stóp procentowych. Te wyglądają następująco:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Inflacja tymczasem według wstępnych danych GUS wyniosła 13 proc. Co to oznacza? Choć ceny nadal rosną, to tempo ich wzrostu jest nieco wolniejsze niż w minionych miesiącach. To właśnie od tempa stadku inflacji NBP uzależnia ewentualną decyzję o obniżce stóp procentowych, na którą czekają kredytobiorcy.

Czy prezes NBP da im nadzieję na niższe raty? Konferencja odbędzie się w środę 7 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00 i zostanie zorganizowana w Centrali NBP. Więcej informacji, a także transmisję na żywo z tego wydarzenia, znajdziecie na stronie RadioZET.pl.

RadioZET.pl