Konferencja Adama Glapińskiego po kolejnej obniżce stóp [NA ŻYWO]

Konferencja Adama Glapińskiego 5 października 2023

- Inflacja gwałtownie, szybko spada. W ostatnich miesiącach spadła o ponad połowę. W ostatnich pięciu miesiącach ceny nie rosły – mówił Glapiński.

Zdaniem prezesa NBP w ostatnim półroczu ceny utrzymały się na tym samym poziomie. Szef NBP odniósł się także do faktu, iż bank centralny podaje inflację miesiąc do miesiąca, a nie rok do roku.

- Gdy pierwszy raz RPP obniżyła stopy procentowe, to w tym momencie inflacja była jednocyfrowa. Mamy niespotykanie szybki spadek inflacji. Dla ludzi najważniejsza jest inflacja miesiąc do miesiąca, a ta jest jednakowa – wyjaśnił Adam Glapiński.

- Kraj, który rozwija się szybko, ma zawsze wyższą inflację, kraj, który ma stagnację, nie odczuwa drożyzny. To prawa ekonomii – dodał szef NBP.