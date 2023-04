Inflacja sprawiła, że „Polacy nie byli w tak trudnej sytuacji ekonomicznej od transformacji ustrojowej” - skomentowali autorzy badania „Indeks cen w sklepach detalicznych”. Wynika z niego, że codzienne zakupy podrożały w ciągu roku o ponad 20 procent - a więc znacznie więcej, niż wyniosła wyliczona przez GUS na podstawie przyjętego koszyka produktów i usług inflacja. Na konferencji prasowej w marcu Adam Glapiński powiedział, że według jego optymistycznych prognoz w listopadzie inflacja liczona rok do roku może spaść nawet do 7 procent. Czy projekcja ta zostanie utrzymana po uwzględnieniu najnowszych danych i czy ewentualna obniżka stóp procentowych odwlekła się aż do 2024 roku?

Konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego

Oglądaj

- Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani w banku centralnym, że realizuje się projekcja inflacyjna, którą nasz bank przedstawił. Rzeczywiście, realizuje się gwałtowny ruch w dół z tego płaskowyżu, o którym informowaliśmy – zaznaczył Adam Glapiński. W 2023 roku wzrost cen z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 procent, co jest lepszym wynikiem niż był prognozowany w 2022 roku, gdy mowa była o przedziale 11,1-15,3 procent.

- Trzeba pamiętać, że nasze przewidywania są oparte na wiedzy, jaką mamy w danym momencie – wyjaśnił prezes NBP, odnosząc się do poprawy prognoz. Glapiński zwrócił ponadto uwagę na to, że GUS zmienił skład koszyka inflacyjnego, co może wpłynąć na porównywalność danych. - Dlatego na początku dane o inflacji będą nieco lepsze, a pod koniec trochę gorsze – zastrzegł Glapiński.

- Wynagrodzenie realne, po uwzględnieniu wzrostu cen, jest o 22 procent wyższe, niż w 2015 roku. Płaca minimalna jest wyższa realnie aż o 36 procent wyższa, niż w 2015 roku. Ktoś, kto pobiera tylko płacę minimalną, może kupić o 36 procent więcej, niż 8 lat temu. Jest to zmącone przez inflację, ale to duży sukces. Siła nabywcza polskich rodzin jest wyższa niż przed pandemią i wojną. To jest odpowiedni punkt odniesienia, o którym się nie mówi - stwierdził szef NBP.

- Bezrobocie jest najgorszą plagą, jaką można spotkać. Ono degeneruje ludzi, degeneruje rodziny. To olbrzymi sukces polskiej gospodarki, moim zdaniem niedoceniany - zauważył Adam Glapiński.

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl