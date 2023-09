Stopy procentowe zostały niespodziewanie dla rynku obniżone aż o 0,75 punktu procentowego. Stało się tak mimo wcześniejszych deklaracji prezesa NBP Adama Glapińskiego, który stwierdził, że spadek stóp będzie możliwy dopiero po nastaniu jednocyfrowej inflacji. Ta w sierpniu 2023 wyniosła 10,1 procent, przesłanka nie została więc spełniona. Ekonomiści postawili sprawę jasno: to manewr wyborczy wykonany przez teoretycznie niezależny bank centralny. A co o obniżce ma do powiedzenia szef Narodowego Bank Polskiego?

Konferencja prezesa NBP po obniżce stóp procentowych. 7 września 2023

Oglądaj

- Mamy dziś w Polsce radosny dzień, inflacja jest już jednocyfrowa. We wrześniu wyniesie około 8,4 procent - stwierdził na początku konferencji Adam Glapiński. Wytłumaczył, że to najnowsze dane rok do roku, którymi dysponuje Narodowy Bank Polski. Pod koniec roku tempo wzrostu cen rok do roku ma spać do około 6 procent - wynika z zapowiedzi szefa polskiego banku centralnego.

- Stopy procentowe za chwilę staną się realnie dodatnie - zapowiedział Glapiński. Wytłumaczył przy tym, że obecna ich wysokość, czyli 6 procent, jest silniej oddziałuje na inflację w wysokości 9,6 procent, niż wcześniejsza wartość na tempo wzrostu cen 18 procent.

Prezes NBP dodał, że dotrzymane zostały warunki do obniżenia stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. - referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc. Według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2023 r. się obniżył i wyniósł 10,1 proc. wobec 10,8 proc. w lipcu br.

- Od pięciu miesięcy nie mamy do czynienia ze zmianą cen. (...) Od pięciu miesięcy ceny wzrosły o 0,5 proc., czyli niezauważalnie. W praktyce oznacza to, że poziom cen niemal nie uległ zmianie - zaważył Glapiński.

- Inflacja jest naszą zmorą, a głównym celem NBP jest walka z nią. Z radością obserwujemy, że ceny stoją - stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego, przyznając jednocześnie, że ceny są wyższe niż rok temu o 9,5-9,6 proc. W ocenie Glapińskiego, ostatnie miesiące to "okres bezprecedensowo szybkiego spadku inflacji".

Więcej informacji wkrótce.