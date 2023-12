Konferencja prezesa NBP. Adam Glapiński kontra Trybunał Stanu

Adam Glapiński zmaga się z oskarżeniami o złamane prawa podczas kierowania pracami NBP. Potencjalnie grozi mu za to nawet postawienie przed Trybunałem Stanu - głównym zarzutem jest złamanie przepisu o zakazie finansowania przez bank centralny wydatków budżetowych, a Narodowy Bank Polski odkupywał obligacje skarbowe od banków komercyjnych. Co Adam Glapiński ma do powiedzenia na ten temat?

Konferencja prezesa NBP. 7 grudnia 2023

Oglądaj

Źródło: Radio ZET/NBP