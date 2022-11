Konferencja prezesa NBP. Adam Glapiński znów zaskoczy kredytobiorców?

Adam Glapiński podczas konferencji prasowej przedstawi prognozy banku centralnego dotyczące wzrostu PKB i inflacji, które w ostatnim czasie nie idą w parze. Gospodarka hamuje, zaś ceny nieustannie rosną. W październiku wskaźnik inflacji wyniósł 17,9 proc. – mówią wstępne szacunki GUS.

Konferencja prezesa NBP na żywo

Rada Polityki Pieniężnej po wyjątkowo długim posiedzeniu w środę postawiła na „bezpieczną” opcję i nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. Czego w kolejnych miesiącach powinni oczekiwać kredytobiorcy i czym kierować się będzie Rada w kolejnych decyzjach?

– Brak podwyżki nie jest zgodny z przeważającymi prognozami, lecz trudno traktować go jako wielkie zaskoczenie. Powszechna była opinia, że decyzja będzie się ważyć do ostatniej chwili. W treści komunikatu towarzyszącemu decyzji nie ma jednoznacznych wskazówek, czy pauza w cyklu zamienia się w jego finisz, choć wygląda to jako coraz bardziej prawdopodobny scenariusz – skomentował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Konferencja prezesa NBP rozpocznie się o godzinie 15:00. Relacja na bieżąco dostępna będzie na RadioZET.pl, gdzie także na żywo transmitowane będzie wystąpienie szefa banku centralnego.

