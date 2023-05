Koniec 13. emerytury w 2023 roku. Oświadczenie ZUS

14. emerytura w 2023 roku wciąż jest tylko niespełnioną obietnicą – rząd przyjął co prawda z dużym opóźnieniem projekt ustawy, na mocy której pieniądze będą mogły być wypłacone seniorom, prawo musi jednak zostać uchwalone przez Sejm, zaakceptowane przez Senat i podpisane przez prezydenta. Czasu na to jest niewiele z powodu małej liczny posiedzeń przed wyborami. Może więc okazać się, że wypłaty będą opóźnione w stosunku do 2022 roku, gdy pieniądze zaczęły trafiać do seniorów w sierpniu. Na dodatek rząd musi znaleźć pieniądze na podwyżkę 500 plus do 800 plus mówiąc wprost, że gdyby waloryzację przeprowadzić już teraz, to „zbankrutowalibyśmy”. Pieniędzy zabrakło już na wypłaty „trzynastek” – 5 mld zł trzeba było pożyczyć. Czy seniorzy czekający na dodatkowe środki mogą spać spokojnie?

ZUS: zakończyliśmy wypłacanie 13. emerytury

13. emerytura trafiła do seniorów nie bez problemów: na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. Powody oszczędzania na emerytach wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Z powodu braku środków waloryzacja 500 plus do 800 plus zostanie przeprowadzona dopiero w 2024 roku. Pojawiły się także obawy, że budżet może nie wytrzymać wypłat „czternastek”.

- Jeżeli chodzi o trzynastą emeryturę, łączna kwota wyniosła 13,6 mld złotych. „Trzynastkę”, tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymało 8,6 mln osób- wyjaśnił rzecznik ZUS pytany o tegoroczny koszt trzynastek. W 2021 roku po raz pierwszy wypłacona została 14. emerytura. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, „czternastka” wyniosła 1250,88 zł brutto. W 2022 r. 14. emerytura wypłacona została po raz kolejny. Dla osób, które pobierają świadczenie do 2900 zł brutto, czternastka wyniosła 1338,44 zł. - W całym kraju dodatkowa wypłata trafiła do ponad 7 mln osób - przypomniał Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, odnosząc się do ubiegłego roku.

Co dalej z wypłatami dla seniorów? - Zakładam, że świadczenie będzie jak do tej pory wypłacane co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Wprowadzamy pewne kryterium dochodowe, aby kierować to wsparcie przede wszystkim do osób, które potrzebują go najbardziej - do osób z niższymi emeryturami. Ale i tak ponad 80 procent, bo około 86 procent uzyska to świadczenie w pełnej wysokości. Na pewno ponad 70 procent naszych seniorów – zapowiedziała wypłatę 14. emerytury w 2023 roku minister rodziny Marlena Maląg. 13. emerytura jest gwarantowana co roku przez ustawę i będzie wypłacana z urzędu, dopóki prawo nie zostanie zmienione.

W przyjętym przez rząd projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury.

Skąd wezmą się pieniądze na wypłaty dla seniorów? Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne i dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będą finansowane ze środków budżetu państwa, z zachowaniem rozwiązania przejściowego dla 2023 roku, w którym utrzymuje się finansowanie dodatkowych świadczeń związanych z wypłatą 13. i 14. emerytury ze środków Funduszu Solidarnościowego.

RadioZET.pl/ZUS/PAP