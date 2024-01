Koniec flagowego programu PiS. Nie można już składać wniosków

Politycy PiS zapowiadali, że program "Bezpieczny kredyt 2 proc.", przewidujący dopłaty do rat kredytu w pierwszych 10 latach, będzie udzielać kredytów do 2027 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało jednak pod koniec grudnia, że program ten "zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą".

Przedstawiciele nowego rządu wielokrotnie podkreślali, iż z bardzo dobrych warunków kredytowych korzystały osoby bogate, wypychając z kolejki najbardziej potrzebujących, którzy "w normalnych warunkach" nie mieliby zdolności kredytowej.

"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Nie można już wnioskować w ramach programu PiS

Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udział w tym programie ma 13 banków. Według stanu na 21 grudnia 2023 roku banki podpisały ponad 55 tys. umów w sprawie kredytu 2 proc. Choć od wtorku nie można już składać nowych wniosków, te złożone przed 2 stycznia mają zostać rozpatrzone. Resort rozwoju zakładał, że w latach 2023-2024 zostanie podpisanych ok. 50 tys. kolejnych umów.

Z komunikatu Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że wysokość dopłat do rat kredytów mieszkaniowych na 2024 roku osiągnęła 90 proc. kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Wysokość dopłat na lata 2025-2032 osiągnęła z kolei 75 proc. kwoty limitu wydatków budżetu państwa. BGK postanowił więc wstrzymać przyjmowanie wniosków o udzielenie "Bezpiecznego kredytu 2 proc.".

"Do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2 procent na lata 2023-2024 zostały wyczerpane i z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie" - czytamy w komunikacie MRiT.

