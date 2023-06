Koniec najsłynniejszych papierosów. Producent przerzuci się na „zdrowsze” produkty

Papierosy Marlboro przechodzą do historii. Marka promowana przez słynnego kowboja Marlboro ustąpi miejsca nowatorskim produktom o „obniżonym ryzyku”. Decyzję na łamach niemieckiego „die Welt” ogłosił przedstawiciel koncernu Markus Essing.

Koniec słynnej marki. Zamiast Marlboro będą elektryki

Dyrektor generalny tytoniowego giganta obwieścił, że Philip Morris chce wycofać się z produkcji tradycyjnych papierosów Marlboro. - Opuścimy branżę tytoniową i będziemy oferować tylko produkty o obniżonym ryzyku - powiedział Markus Essing w rozmowie z niemiecką prasą.

Nie jest jeszcze znana data końcowa produkcji tych papierosów, ale ich zniknięcie ze sklepowych półek także w Polsce to tylko kwestia czasu. Philip Morris w 2017 roku zaprzestał reklamowania tradycyjnych papierosów, skupił się na podgrzewanym tytoniu (iquos-y) i wyrobach nowatorskich. Jak przekazał koncern, choć te wciąż są szkodliwe dla zdrowia, to nieco mniej cierpi na ich produkcji i „konsumpcji” środowisko.

Na ograniczanie palenia, zarówno tradycyjnych papierosów, jak i elektryków, naciska Unia Europejska, która wprowadziła minimalny poziom opodatkowania na te towary. Polski ustawodawca także każdego roku 1 stycznia podnosi poziom akcyzy zarówno na papierosy, jak i wyroby nowatorskie. Za każde 1000 sztuk papierosów do budżetu wpływa co najmniej 250,91 zł w ramach akcyzy. Wpływy te z roku na rok będą coraz większe – jeśli sprzedaż papierosów nie spadnie. W 2026 roku stawka akcyzy na 1000 sztuk papierosów wzrośnie do 333,96 zł. Na stawkę akcyzy składa się także procentowy wskaźnik, który w przypadku papierosów odpowiada w bieżącym roku 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej produktu.

RadioZET.pl/Die Welt