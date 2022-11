Koniec tarczy antyinflacyjnej. „Rząd może zamrozić ceny”

Tarcza antyinflacyjna będzie działała w obecnej formie tylko do końca 2022 roku. 1 stycznia 2023 roku w związku z tym skokowo wzrosną ceny części produktów, których nie będą już obejmować obniżone stawki VAT. Podatek ma być utrzymany na poziomie 0 procent tylko dla części produktów żywnościowych – a i to nie zagwarantuje, że ceny w nowym roku wyraźnie nie wzrosną. Co może zrobić rząd, żeby opóźnić lub złagodzić wzrost cen? Na to pytanie odpowiedział w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Rafał Mundry.

Co zamiast tarczy antyinflacyjnej? Ceny mogą skokowo wzrosnąć

Bez tarczy obniżającej stawki podatku VAT inflacja wyraźnie przyspieszy – wynika z najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Na początku 2023 roku może nawet przekroczyć 20 procent, a pesymistyczne prognozy mówią nawet o sięgnięciu 24 procent.

Skoro tarczy nie uda się przedłużyć, to rząd musi znaleźć inne sposoby na złagodzenie podwyżek. Rafał Mundry wskazał, jakie rozwiązanie może zostać zastosowane.

- W ramach tarczy antyinflacyjnej wielkie sieci dystrybucji paliw, w tym Orlen, zostały zwolnione z podatku detalicznego, który obecnie wynosi 2 procent. Uważam, że to zwolnienie mogłoby zostać rozszerzone również na inne produkty, które bardzo podnoszą koszty działalności gospodarczej firm i mogą wpływać na ceny produktów. To jest młody podatek, wprowadzony rok temu – wskazał Mundry.

Ekonomista dodał, że potrzebne byłyby także inne działania, które po części rząd zaczął już wdrażać. Mowa między innymi o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla klientów indywidualnych oraz wyznaczeniu nieprzekraczalnych cen maksymalnych za prąd dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- To co rząd może zrobić po zniesieniu tarczy antyinflacyjnej, to zamrozić ceny niektórych produktów albo ustanowić ceny maksymalne, np. gazu czy energii. Są już pierwsze informacje na ten temat. Nie znamy jeszcze szczegółów w tej sprawie i pomysłów rządu na niższe ceny mimo braku tarczy. Jeśli tych nowych instrumentów nie będzie, to możemy spodziewać się tego, że inflacja na początku roku przekroczy 20 procent – stwierdził Rafał Mundry.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska