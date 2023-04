Koniec UPC Polska. Nieoficjalne plany właściciela

UPC Polska zmieniła właściciela w 2022 roku, gdy francuska grupa Iliad (właściciel P4, czyli sieci Play) odkupiła kablówkę za 7,013 mld zł od Liberty Global. „Logicznym” krokiem ma być oferowanie wszystkich usług pod jedną marką, tak jak dzieje się to na rodzimym rynku inwestora. Data rebrandingu nie jest jeszcze znana, do zastąpienia marki UPC Polska marką Play ma jednak prędzej czy później dojść. „Rozwijamy nasze usługi zarówno pod marką Play, jak i UPC. Co do zasady, decyzje biznesowe komunikujemy oficjalnymi kanałami spółki” – skomentowano doniesienia w komunikacie dla money.pl.

UPC Polska zmieni nazwę na Play. Oszczędności marketingowe

Zmiana nazwy UPC Polska na Play ma pozwolić ograniczyć wydatki na marketing. Serwis wirtualnemedia.pl podał, że już po zmianie właściciela aktywności reklamowe związane z marką UPC zostały zmniejszone o trzy czwarte. Na stronie internetowej operatora kablowego prezentowane jest już teraz także logo Play. Ma to być wstęp do stopniowego wycofywania nazwy UPC z oferty.

Według nieoficjalnych informacji „ostateczna data rebrandingu nie jest jeszcze znana”. Może ona zależeć od zapisów w umowie sprzedaży – zdarza się, że odpowiednie zapisy regulują harmonogram wygaszania przejętej marki. Początkowo wydawało się, że zmiana nie nastąpi szybko. - UPC to marka mocno zakorzeniona w świadomości polskich użytkowników, kojarzy się z szybkim internetem i wysoką jakością usług, a to cel zbliżający nas mocno do siebie – zapewniał po przejęciu UPC Jean-Marc Harion, CEO Play.

W lutym 2023 pracownicy UPC Polska zostali przeniesieni do biurowca Play – łącznie było to kilkaset osób. Praca odbywa się w modelu hybrydowym, łączącym pracę zdalną z pojawianiem się w biurze. - Poszczególne działy UPC i Play pracują razem – powiedział serwisowi wirtualnemedia.pl pracownik Play. Z UPC Polska została wyodrębiona sieć światłowodowa, która została przekazana do odrębnej spółki. Połowę udziałów w niej zakupił francuski fundusz private quity InfraVia Capital Partners. Nowy podmiot ma oferować wynajem łączy wszystkim chętnym, w tym także konkurentom UPC.

Zmiana nazwy nie powinna wpłynąć na warunki czy ceny świadczenia usług dostępu do kanałów telewizyjnych – oferta UPC zostanie utrzymana, będzie tylko sprzedawana pod marką Play.

RadioZET.pl/wirtualnemedia.pl/money.pl