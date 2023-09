Koniec zakazu handlu w niedziele po wyborach? PO ma nowy pomysł

Zakaz handlu w niedzielę przez wiele miesięcy bulwersował Polaków. W ostatni dzień tygodnia otwarte mogą być tylko małe sklepy, w których za ladą stanie właściciel lub członek jego rodziny. Po ma pomysł, jak zmienić obowiązujące prawo: chce przywrócenia możliwości działania wszystkich sklepów w niedziele w zamian za przyznanie rekompensat pracownikom.

Koniec zakaz handlu w niedzielę? Propozycja PO

Sklepy wielkopowierzchniowe mogą otwierać się tylko podczas 7 niedzieli w ciągu całego roku. W 2023 roku jedna z takich okazji może uciec, jako że niedziela handlowa ma przypaść w Wigilię. Tego dnia od godziny 14:00 obowiązuje zakaz handlu i rząd nie zamierza go odwoływać. W praktyce sklepy zamykają się o godzinę wcześniej.

Izabela Leszczyna została zapytana, czy do rozmów nad zakazem handlu jest po co wracać, jako że Polacy zdążyli się już do niego „przywyknąć”. Posłanka PO odparła, że łatwo uda się od zakazu odzwyczaić, gdy pojawi się lepsze rozwiązanie.

- Większość Polaków chce robić zakupy w niedzielę. Trzeba pomyśleć o dodatkowych rekompensatach dla pracujących w dni ustawowo wolne i niech firmy handlowe same decydują, czy opłaca im się pracować w niedziele. Równie istotne będzie zapewnienie prawa pracownika do wolnych niedziel – stwierdził Izabela Leszczyna.

Takie propozycje pojawiały się już w przestrzeni publicznej: za pracę w niedziele miałaby przysługiwać wyższa stawka godzinowa lub określony dodatek do pensji. Pomogłoby to studentom, którzy często dorabiali pracując w handlu w weekendy. Zakaz pozbawił ich tej możliwości.

- Platforma Obywatelska, a także Koalicja Obywatelska, od początku sprzeciwiają się zakazowi handlu w niedziele. (...) Jednocześnie nie ma wątpliwości, że prawa pracownicze muszą być przestrzegane. Dobrze byłoby znaleźć takie rozwiązanie, żeby w niedziele pracowali wyłącznie ci, którzy tego chcą, np. studenci, emeryci i pracownicy z Ukrainy oraz osoby, które chcą zarobić więcej za godzinę pracy. Czy to będzie możliwe? Zobaczymy — tłumaczyła w 2022 roku Izabela Leszczyna w rozmowie z „Wiadomościami Handlowymi”.