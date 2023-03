Konkurs emerytalny. PPK rozdają milion złotych

Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, żeby ułatwić oszczędzanie na dodatkowe pieniądze dostępne na emeryturze. Z powodu obniżenia wieku emerytalnego oraz starzenia się społeczeństwa ZUS będzie w przyszłości wypłacał biedaemerytury. PPK mogą według specjalistów nawet je podwoić. Tyle tylko, że wprowadzony w 2019 roku program nie cieszy się zaufaniem Polaków, którzy upatrują w nim kolejnego skoku na kasę, pamiętając transfer środków z OFE. Czy rzeczywiście może dojść do powtórki z historii? Odpowiedź na to pytanie może być zarazem przepustką do wygrania 100 000 zł – tyle wynoszą nagrody główne w konkursie Akademii Korzyści PPK.

Konkurs PPK. 100 000 zł za dobrą odpowiedź na pytanie

Dlaczego zapisujecie do PPK na siłę, czy rząd może zabrać pieniądze wpłacone na Plany, czy na pewno można je w każdej chwili wypłacić? Takie pytania zadaliśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami” Robertowi Zapotocznemu, współautorowi ustawy o PPK. Obejrzenia nagrania przybliży mocno do szansy na wygranie 100 000 zł – w 2023 roku odbędzie się 6 losowań takich nagród. Do zgarnięcia są także niższe kwoty.

Na uczestników Akademii PPK czeka 6 nagród po 100 000 zł, 24 nagrody po 10 000 zł, 96 nagród po 1000 zł oraz 640 nagród po 100 zł. Losowania będą odbywać się co miesiąc począwszy od kwietnia 2023 roku. Każdy los po zdobyciu będzie uczestniczył w najbliższym i każdym kolejnym losowaniu – aż do skutku lub do zakończenia konkursu. Nagrody będą losowane odpowiednio: 12 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca, 26 lipca, 30 sierpnia i 4 października.

Dobra odpowiedź na pytanie zawarte w quizie – nowe zestawy mają pojawiać się co miesiąc – to jeden los. Dodatkowe szanse na wygraną można otrzymać także za rejestrację w loterii, wypełnienie ankiety, polecenie loterii (maksymalnie 10 losów) i rejestrację z linku polecającego. Trzy losy można otrzymać, jeśli ma się szczęście i trafi na pytanie-niespodziankę. Kolejne quizy będą udostępnianie odpowiednio 16.01.2023 r., 01.04.2023 r., 01.05.2023 r., 01.06.2023 r., 01.07.2023 r., 01.08.2023 r., 01.09.2023 r. Na pytania będzie można odpowiadać do 30.09.2023 r.

Żeby móc wciąż udział w losowaniu nagród w Akademii Korzyści PPK należy spełnić jeden podstawowy warunek: w chwili losowania należy być członkiem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aby przystąpić do loterii należy zarejestrować się na stronie www.mojeppk.pl/konkurs i przed końcem 30.09.2023 roku odpowiedzieć na pytania z quizów.

- Dla osób, które się wahają – stanowczo nalegam do tego, żeby spróbować, czy jesteśmy w stanie funkcjonować bez tych 2 procent naszego wynagrodzenia i dać sobie te 3-4 miesiące. Potem zobaczyć, ile oszczędziliśmy – polecam serwis logowania na mojeppk.pl – i po prostu zostać. Dajcie sobie szansę się przekonać – doradził na koniec współautor Pracowniczych Planów Kapitałowych.

