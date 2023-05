Kontrowersyjna promocja w Żabce. Szokująca reakcja ministerstwa

Żabka została ostro skrytykowana za promocję, w której kupujący papierosy mogą w preferencyjnej cenie dokupić wybrany produkt. Akcję za niestosowną obwołał Jan Śpiewak, po zapoznaniu się z jej zasadami Ministerstwo Zdrowia uznało, że mogło dojść do złamania prawa zakazującego reklamy wyrobów tytoniowych. „Wobec tej konkretnej informacji należy zaznaczyć, że przedstawiona oferta jest zgodna z obowiązującym prawem i nie ma charakteru reklamy kierowanej do szerokiego odbiorcy” – odpowiedziało biuro prasowe Żabki.

Promocja Żabki dla palaczy. Hot dog za 1 zł

- Polskie sieci handlowe są mistrzami w tworzeniu promocji. Między wierszami są w stanie tak poukładać ofertę i asortyment, który chcą komunikować, aby był on atrakcyjny dla klienta. W praktyce oznacza to, że na okładkach gazetek, w reklamach pokazują te najlepsze produkty, na których niekoniecznie muszą zarobić, ale są one superatrakcyjne.

Dużo kontrowersji wywołała akcja Żabki skierowana do palaczy. Sklep oferował zniżkę na zakup hot doga, kanapki lub kawy klientom kupującym paczkę papierosów. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakazała reklamy produktów tytoniowych ze szczególnym wskazaniem telewizji, radia, prasy i na plakatów. Oferta, która wywołała stanowczą reakcję Ministerstwa Zdrowia, prezentowana była w aplikacji. Żabka powiadomiła, że akcja została wycofana.

„Krytyczne głosy dotyczące sposobu prezentowania naszej oferty są dla nas bardzo istotne. Zgadzamy się, że nawet w przypadku braku przesłanek prawnych, tak jak ma to miejsce w obecnej sytuacji, komunikacja może być niewłaściwa z innych powodów. Dlatego zdecydowaliśmy o wycofaniu komunikacji tej konkretnej oferty, co ma miejsce dzisiaj” – przekazano w informacji udostępnionej PAP przez biuro prasowe Żabka Polska.

Oferta widoczna była tylko w aplikacji w specjalnej „Strefie palacza”. Żeby się do niej dostać, użytkownik musiał wyrazić zgodę na otrzymywanie treści o wyrobach tytoniowych od sieci sklepów. Biuro prasowe Żabki podkreśliło, że oznacza to kierowanie oferty „wyłącznie do pełnoletnich, zdefiniowanych użytkowników i z wykorzystaniem ich indywidualnych interfejsów aplikacji mobilnej”. „Wobec tej konkretnej informacji należy zaznaczyć, że przedstawiona oferta jest zgodna z obowiązującym prawem i nie ma charakteru reklamy kierowanej do szerokiego odbiorcy” – podkreśliła Żabka.

Żabka poinformowała, że uzgodniła zaostrzone kryteria dla przyszłych działań komunikacyjnych. „Jesteśmy przekonani, że to pozwoli uniknąć kontrowersji w przyszłości i Żabka będzie kojarzona jedynie z pozytywnie odbieranym przekazem” – zaznaczyło biuro prasowe sieci.

RadioZET.pl/Żabka/PAP