Kontrowersyjne zmiany w wypłatach emerytur. Seniorzy mogą nie dostać pieniędzy

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu spowodowała, że listonosze wypłacający emerytury zostali zobowiązany do każdorazowego spisywania danych z dowodu osobistego odbiorcy. To otwiera furtkę dla oszustów, którzy w prosty sposób będą mogli zebrać dane niezbędne do wyłudzenia kredytu. Jeśli senior odmówi okazania dowodu, emerytury nie dostanie.