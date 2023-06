Kredyt 2 procent tylko w 4 bankach? BGK: zakończono uzgodnienia

Pierwsze Mieszkanie z „bezpiecznym kredytem 2 procent” zadebiutuje 3 lipca, mimo że przepisy wejdą w życie 1 lipca. Banki, które zdecydowały się partycypować w programie, nie wprowadzą oferty w sobotę, lecz w poniedziałek. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że taką gotowość wyraziły 4 banki.

Kredyt 2 procent w 4 bankach. Start 3 lipca

1 lipca 2023 roku rusza program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego kupujący swoje pierwsze lokum będą mogli skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent. Tyle tylko, że tak naprawdę nie będzie on na 2 procent: będzie wyższy – wynika z tłumaczeń Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert oszacował, że państwo może dopłacić do kredytu 200-300 tys. zł i poradził, jak przygotować się do skorzystania z programu.

Katarzyna Fortuna z BGK poinformowała, że 4 banki zadeklarowały gotowość obsługi produktu od poniedziałku 3 lipca. Zastrzegła, że podstawą prawną do zawierania przez BGK umów z bankami kredytującymi jest ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. - Czekamy na jej podpis przez prezydenta RP - dodała.

Po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw na stronie BGK zostanie utworzona zakładka programu. Tam BGK będzie na bieżąco zamieszczać informacje o podpisaniu umów z bankami kredytującymi. Zgodnie z ustawą, do 30 listopada tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego ma opracować system informatyczny, w którym banki będą raportować dopłaty do rat udzielonych kredytów na 2 procent.

- Jesteśmy w trakcie przygotowania systemu informatycznego dla banków kredytujących. System ten udostępnimy bankom po podpisaniu z nimi umów dotyczących obsługi programu. Banki kredytujące będą mogły rejestrować online wnioski o udzielenie kredytu i informacje o umowach zawartych z kredytobiorcą - poinformowała Katarzyna Fortuna. Przypomniała, że - zgodnie z zapisami ustawy - w przypadku kredytów 2 procent udzielonych w III i IV kwartale tego roku BGK przekaże bankom środki na dopłaty do rat od stycznia 2024 r.

Równolegle do uzgodnień ws. „bezpiecznego kredytu 2 procent" BGK prowadził, we współpracy z ZBP i MRiT, rozmowy z bankami w sprawie wprowadzenia kont mieszkaniowych. Jak podkreśliła Fortuna, obecnie banki skupiają się przede wszystkim na wdrożeniu kredytu z dofinansowaniem w dalszej kolejności będą wdrażały konto mieszkaniowe. Powiedziała, że część banków zadeklarowała już przystąpienie do wdrożenia do swojej oferty kont mieszkaniowych - w różnych terminach.

Zgodnie z ustawą, „bezpieczny kredyt” z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota bezpiecznego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 000 zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 000 zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 000 zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 procent powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). „Bezpieczne kredyty” będą udzielane do 31 grudnia 2027 roku.

