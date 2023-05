Kredyt 2 procent z poślizgiem. Minister Buda podał nową datę

Pierwsze Mieszkanie teoretycznie ma ruszyć 1 lipca, jednak jest to kalendarzowa sobota. Oferta pojawi się więc w bankach najprawdopodobniej z lekkim opóźnieniem – 3 lipca. Taką deklarację złożył w Programie 1 Polskiego Radia szef MRiT.

Pierwsze Mieszkanie 3 lipca. Start z lekkim poślizgiem

Parlament zakończył pracę nad ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

- Przeszliśmy już całą ścieżkę legislacyjną, (...) teraz czekamy na decyzję pana prezydenta. I zgodnie z planem 3 lipca wprowadzamy produkt w życie - zarówno kredyt mieszkaniowy 2 proc., jak i konto mieszkaniowe - powiedział Buda w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia.

Jak dodał, „trzy największe banki już zadeklarowały chęć uczestnictwa i gotowość w tym momencie wprowadzenia do oferty tego produktu”. - Reszta się przygotowuje. Zakładam, że absolutnie większość banków w tym programie będzie - ocenił minister rozwoju i technologii.

Buda przekazał, że pozytywne informacje płyną też z samego rynku mieszkaniowego. - Były zapowiedzi, że mieszkań może nie być, mieszkań może braknąć. Nic z tych rzeczy. Ta górka budowy mieszkań w 2022 r., czyli ponad 238 tys. powoduje, że na rynku jest nadal sporo mieszkań, które w ramach tego programu mogą być kupione - stwierdził.

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Jednym z nich jest bezpieczny kredyt 2 proc. (system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu), drugim - Konto Mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania). Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

