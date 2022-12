Kredyt na święta? Większość Polaków tnie wydatki i szuka oszczędności

Boże Narodzenie w 2022 roku to dla wielu rodzin czas zaciskania pasa. Jak wskazał w raporcie Związek Banków Polskich, rekordowo wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i wciąż odczuwalne skutki pandemii to powody, przez które Polakom coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Choć w listopadzie inflacja nieco odpuściła i wyniosła 17,4 proc., to nieprędko zmiana ta będzie zauważalna w naszych portfelach.

Boże Narodzenie 2022. Ceny w górę

Jak wynika z badania, zrealizowanego na zlecenie ZBP przez firmę badawczą Minds&Roses, statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie nominalnie 1427 zł. „To niecały 1 proc. więcej w stosunku do świątecznych wydatków deklarowanych w analogicznym badaniu roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę dzisiejszą siłę nabywczą pieniądza wyraźnie widać, że za tę kwotę kupimy w tym roku mniej niż jeszcze 12 miesięcy temu” – czytamy w raporcie.

Aż 75 proc. z nas mówi wprost, że mniej pieniędzy w tym roku wydamy na prezenty i mniej na podróże – czytamy w raporcie „Świąteczny portfel Polaków 2022. Czy stać nas na Święta?”. Polacy zamierzają także oszczędzać na zakupach spożywczych, gdyż ceny tradycyjnych potraw świątecznych i ich składników poszły w górę nawet o prawie 100 proc.

o 97,8 proc. w październiku 2022 roku w skali roku podrożał cukier

mąka, olej i drób odnotowały podwyżki przekraczające 42 proc.

o ponad jedną trzecią ceny podrożało mięso wołowe, masło i mleko

od 20 do 30 proc. zdrożały produkty tj. jaja, kawa, ryby, owoce morza, jogurt, śmietana, mięso wieprzowe, ryż, sery, twarogi i pieczywo

o niemalże jedną piątą ceny podrożały warzywa, kakao i makarony

soki, herbata, napoje, woda mineralna, cielęcina i owoce to produkty, które odnotowały podwyżki rzędu od 7 do 17 proc.

Do tego zestawienia warto dodać ceny paliw, które wzrosły łącznie o 19,5 proc., w tym benzyny o 16 proc., a oleju napędowego o ponad 33 proc. Do tego koszty utrzymania domu wzrosły średnio o 28,7 proc., w tym ceny za: opał aż o 147 proc., gaz o 27,9 proc., a energię cieplną o 27 proc.

Z deklaracji ankietowanych Polaków wynika, że największa część oszczędności zostanie wydana właśnie na żywność (średnio 585 zł). Na prezenty dla najbliższych średnio przeznaczymy 500 zł, a na podróże świąteczne i dojazdy 342 zł.

Analitycy przeanalizowali różnicę cen także innych produktów, których zakup składa się na świąteczny koszyk:

fot. ZBP

Skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie świątecznych wydatków? Zdecydowana większość respondentów (84 proc. osób) wskazało, że bieżące dochody wystarczą na zakupy. Co trzeci Polak sięgnie jednak po oszczędności, by zrobić zakupy na święta. 2 proc. ankietowanych deklaruje wzięcie kredytu konsumenckiego w banku, zaś od rodziny lub znajomych pieniądze zamierza pożyczyć również 2 proc. respondentów. Taki sam odsetek badanych zastanawia się nad pożyczką w instytucji innej niż bank.

