Kredyt zero procent? 60 proc. Polaków popiera pomysł Tuska

Kredyt z zerowym oprocentowaniem popiera 60 proc. Polaków.— wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Źle tę propozycję przyjmuje 28,2 proc. ankietowanych. Tusk proponuje dla osób do 45. roku życia wprowadzenie dotowanego przez państwo kredytu o stałym oprocentowaniu 0 proc. na zakup lub remont pierwszego mieszkania. Chce też wprowadzenia 600 zł dopłaty do wynajmu mieszkania dla osób nieposiadających własnego lokum.

Kredyt zero procent. Ponad połowa Polaków „za” pomysłem Tuska

Na pytanie "Jak ocenia Pan/i pomysł wprowadzenia dotowanego przez państwo kredytu o stałym oprocentowaniu 0 proc...." 30,4 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie dobrze". Kolejne 29,7 proc. pytanych odpowiedziało "raczej dobrze". "Zdecydowanie źle" pomysł ocenia 14 proc. pytanych, 14,2 proc. "raczej źle". 11,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Najwięcej zwolenników pomysłu lidera PO jest wśród seniorów. W grupie wiekowej 60-70 plus to aż 71 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 68 proc. popierających propozycję to czterdziestolatkowie. Najgorsze oceny projekt zbiera wśród pięćdziesięciolatków, tu niemal połowa (46 proc.) wypowiada się krytycznie.



Jeśli natomiast chodzi o miejsce zamieszkania, najwięcej zwolenników kredytów 0 proc. znajdziemy na wsiach, bo aż 70 proc. Najbardziej krytyczni z kolei są mieszkający w małych miastach do 50 tys. mieszkańców – tu źle pomysł Donalda Tuska ocenia 37 proc. ankietowanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 07-08.03.2023r. r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

Radio ZET