Kredyt zero procent dla młodych. „Są na to pieniądze. PiS musi przestać rozdawać swoim”

Kredyt stał się nieosiągalny dla coraz to większego odsetka Polaków. Rosnące stopy procentowe i raty kredytów wraz ze spadającą zdolnością kredytową sprawiły, że popyt na kredyty jeszcze kilka miesięcy temu był na historycznie niskim poziomie. Jak wyjść z kryzysu mieszkaniowego? PiS proponuje kredyt z pewnym oprocentowaniem 2 proc. PO z kolei – zero procent.

Kredyt zero procent. „Pieniądze są w budżecie”

- Z kredytu zero procent skorzystają młodzi ludzi. Projekt PiS poniósł porażkę. Premier obiecał 100 tys. mieszkań, a ostatecznie Polacy na tym tracą. To bzdura, że na zerowym kredycie miałyby korzystać banki i deweloperzy. Nasz projekt jest w interesie Polek i Polaków, którzy zasługują na własne mieszkanie. Wiele par nie ma nawet zdolności kredytowej, bo odsetki dobijają raty kredytu. Państwo powinno pomóc, nie zastąpić deweloperów, lecz pomóc. To, jak kończy się budowanie mieszkań przez rząd, pokazał rządowy program Mieszkanie Plus – mówił Borys Budka.

Ile to będzie kosztowało? – W pierwszym roku cztery miliardy złotych. Chcemy zlikwidować niepotrzebne fundusze, nie będzie rozdawnictwa na wille, na zwiększone wydatki w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, nie będzie żadnych programów dla pisowskich działaczy. Pieniądze są, lecz są one marnotrawione – dodał Budka.

Jeśli chcemy coś dawać z budżetu, z pieniędzy podatników, to musi mieć to cel. Można pobudzić rynek, a pieniądze wrócą w postaci VAT-u. PiS zabiera z kieszeni podatnika i daje swoim. 500 plus miał ratować demografię. Guzik prawda. My stawiamy na przedszkola, żłobki, kredyty na mieszkania Borys Budka

Szef PO Donald Tusk przedstawił projekt zakładający kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie dla osób do 45. roku życia oraz 600 zł dopłaty do najmu mieszkań. Odsetki kredytów miałby refinansować Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kontrprojekt PiS, który ma wejść w życie w lipcu, zakłada kredyt 2 proc. z dopłatą z budżetu państwa. Będzie go mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. Dopłata z budżetu państwa „zasypie” różnicę między oprocentowaniem banku a kredytem 2 proc. Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat.

RadioZET.pl