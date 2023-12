„Kredytobiorcy będą musieli poczekać”. Ważna decyzja RPP

Inflacja w ostatnim kwartale roku spada, co daje kredytobiorcom nadzieję na obniżkę stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej w środę 6 grudnia ogłosi ostateczną decyzję. Zdaniem analityków, niewykluczone, że tym razem Rada zachowa wstrzemięźliwość.

Stopy procentowe bez zmian? Przed RPP ważna decyzja

Stopy procentowe po dwukrotnej obniżce od września br. zostały w listopadzie utrzymane bez zmian. Inflacja w tym czasie spadła do 6,5 proc. rok do roku, co zdaniem analityków nie jest wystarczającym argumentem, by Rada kontynuowała obniżkę stóp.

Ekonomista ING BSK Adam Antoniak w rozmowie z PAP powiedział, że jego zdaniem pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

- Nie spodziewamy się zmiany stóp procentowych. Między innymi dlatego, że w grudzień jest zwykle spokojniejszy dla RPP i rzadko w tym miesiącu podejmowane są decyzje w sprawie stóp – dodał.

Ekspert powtórzył słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który przyznał, że „hamulcowym” jest niepewność dotycząca polityki nowego rządu. Nie ma bowiem pewności, czy tarcze antyinflacyjne w 2024 roku zostaną utrzymane. W przeciwnym razie ceny pójdą w górę.

Podobnego zdania jest Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. - Rada Polityki Pieniężnej bardzo rzadko decydowała się na zmiany kosztu pieniądza w grudniu. W najbliższą środę nie zrobi wyjątku od tej reguły. Rynkowe prognozy jednogłośnie zakładają, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie 5,75 proc. – dodał.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżała stopy dwukrotnie – we wrześniu o 75 pkt. bazowych oraz w październiku o 25 pkt. bazowych. Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc.

Źródło: Radio ZET/PAP/mat.pras.