Kredytobiorcy muszą zapłacić. „Minął ważny termin, ale szansa nie przepadła”

Getin Noble Bank oficjalnie upadł. Decyzja sądu zapadła 20 lipca br. i od tej daty dla frankowiczów rozpoczął swój bieg 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności. Dotrzymanie tego terminu gwarantowało kredytobiorcom bezpłatne zgłoszenie wierzytelności. Choć termin minął, to byli klienci Getin Noble Bank nadal mogą zgłosić wierzytelność, jednak odtąd wiąże się to z opłatą rzędu 1000 zł.

Getin Noble Bank. Nadal można zgłaszać wierzytelności

W świetle prawa wierzyciel, który zgłosi swoją wierzytelność po terminie, naraża się na ponoszenie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 15 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Mowa o 15 proc. z kwoty 6736,60 zł, co daje nieco ponad 1000 zł.

Mateusz Knysak z kancelarii Prosperitas wyjaśnił, że po zgłoszeniu wierzytelności syndyk sporządza listę, o której informowani są frankowicze. - W razie odmowy uznania przez syndyka konkretnej wierzytelności, wierzycielowi upadłego przysługuje w terminie dwóch tygodni sprzeciw do sędziego-komisarza. Sprzeciw jest następnie rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia. Na postanowienie sędziego-komisarza, w przedmiocie złożonego sprzeciwu, wierzycielowi przysługuje zażalenie do sądu, które to zażalenie jest już ostatnim możliwym środkiem zaskarżenia w przedmiocie braku uznania wierzytelności – wyjaśnił adwokat.

Jak dodał ekspert, po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej, sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, które to postanowienie obwieszcza się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przypomniał, że co do zasady na czas trwania postępowania upadłościowego, wszystkie postępowania sądowe dotyczące masy upadłości zostają zawieszone z urzędu, z wyjątkiem m.in. spraw frankowych. W tym przypadku chodzi bowiem o „roszczenie o ustalenie nieważności stosunku prawnego”.

Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank do 22 sierpnia zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności wobec GNB. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią „frankowicze” – poinformował PAP syndyk masy upadłości GNB Marcin Kubiczek.