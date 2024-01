Krótka historia rządowego programu. Chętnych dwa razy więcej niż beneficjentów

Kredyt 2 procent to część wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość programu Pierwsze Mieszkanie. Chodzi o takie dopłaty z pieniędzy publicznych do rat kredytu, by spełniający kryteria klient banku mógł czasowo cieszyć się ratami nieprzekraczającymi 2 proc. (bez uwzględnienia marży i innych opłat banku). ZBP podsumował, ile osób zdążyło skorzystać z programu, zanim skończyły się pieniądze.

„Wniosków dwa razy więcej niż kredytów”. Koniec rządowego programu

Resort rozwoju i technologii poinformował, że środki na program Bezpieczny Kredyt skończyły się, ale jednocześnie zapewnił, że kredytobiorcy nie pozostaną bez wsparcia. W istocie zapowiedziano już nowy program mieszkaniowy, jednak warunki skorzystania z dopłat do kredytu uległy zmianie.

Bankowcy tymczasem wyliczyli, ile osób zdążyło skorzystać z programu PiS. Według stanu na 28 grudnia liczba wniosków o kredyt w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” przebiła 100 tys. – poinformowała w mediach społecznościowych wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

Z danych ZBP wynika, że liczba umów wyniosła niemal 57 tys., jednak chętnych było znacznie więcej. Do banków wpłynęło bowiem prawie 102 tys. wniosków.

W programie zaproponowanym przez rząd koalicyjny pojawiły się surowsze warunki dot. wieku kredytobiorcy, a także progi dochodowe. O szczegółach nowego rozwiązania informować będziemy na bieżąco na radiozet.pl.

