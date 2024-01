KRRiT wstrzymała abonament RTV. „Chaos prawny”

TVP i Polskie Radio znalazły się w jeszcze większych kłopotach finansowych. Po decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej, w której zapisano możliwość przekazania mediom publicznym 3 mld zł wsparcia, spółki zostały wprowadzone w stan likwidacji. W związku z tym KRRiT zdecydowała o wstrzymaniu wypłat transz środków z abonamentu RTV.

TVP bez pieniędzy z abonamentu. KRRiT wstrzymała wypłaty

- Można powiedzieć, że od 2017 roku telewizja publiczna bankrutuje co roku, i to dość potężnie – stwierdziła dr Helena Chmielewska-Szlajfer w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspertka zgodziła się z tezą, że gdyby nie przyznawana co roku rekompensata, to telewizja byłaby praktycznie bankrutem. Dodała przy tym, że tak naprawdę nie jest to zarzut dla mediów publicznych, bo ich zadaniem jest wypełnianie stawianej przez nimi misji, a nie zarabianie pieniędzy. Zastrzegła też, że mediów publicznych nie można sprzedać – do Ministerstwa Kultury wpłynęła oferta odkupienia Polskiego Radia Katowice.

Decyzję o wstrzymaniu wypłat KRRiT uzasadniła stanem „chaosu prawnego powstałego w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji wywołanego decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w tym z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz 29 grudnia 2023 r., a podjętymi z rażącym naruszeniem prawa, o rozwiązaniu spółek mediów publicznych, postawieniu ich w stan likwidacji, odwołaniu ich organów oraz powołaniu likwidatorów”.

Jak wyjaśniła rada, w kontekście decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego postanowiono „przesunąć termin wypłaty środków z wpływów abonamentowych w roku 2024 określony harmonogramem z dnia 18 października 2023 r.” z „dnia 11 stycznia 2024 r. na dzień 12 lutego 2024 r.” oraz „z dnia 22 stycznia 2024 r. na dzień 12 lutego 2024 r.”.

Zapewniono również, że celem KRRiT jest wypłacenie środków z abonamentu po decyzji dotyczącej „likwidacji potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu rejestrowego”. Dodano, że wówczas przekazane środki muszą zostać spożytkowane wyłącznie „na realizację zadań misji publicznej wykonywanych w ramach procesu likwidacji”.

- To zwiększy stan niepewności ekonomicznej w spółkach. I to jest działanie na ich szkodę – argumentował w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prof. Tadeusz Kowalski. KRRiT miała w styczniu przekazać TVP, Polskiemu Radiu i rozgłośniom regionalnym 76 mln zł wpływów z abonamentu za 2023 roku.

27 grudnia 2023 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że w związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, PR i PAP. W kolejnych dniach podobne decyzje podjął wobec lokalnych rozgłośni Polskiego Radia.

„W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania” – przekazał minister na Iksie. „Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela” – podkreślono w informacji, podpisanej przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: Radio ZET/Gazeta Wyborcza/PAP