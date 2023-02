„Kto korzysta z bezpłatnych urlopów?”. Związkowcy krytykują nowe przepisy

Kodeks pracy czekają dwie nowelizacje. Pierwsza – już podpisana przez prezydenta – dotyczy możliwości kontroli trzeźwości pracownika i pracy zdalnej, druga – równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym. Ta ostatnia wprowadza dodatkowy „nieprzenoszalny” urlop rodzicielski oraz bezpłatny urlop w celu zapewnienia opieki nad bliskimi. Związki zawodowe mają jednak wątpliwości, czy nowe rozwiązania w ogóle znajdą zastosowanie w praktyce. „Kto bierze bezpłatny urlop?” – zapytało OPZZ.

(Nie)sprawiedliwy podział urlopu rodzicielskiego?

Najważniejsza zmiana wynikająca z dyrektywy work-life balance to rozszerzenie urlopu rodzicielskiego. Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Te dodatkowe 9 tygodni będzie wiązało się z zasiłkiem w wysokości 70 proc. pensji.

Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego. Jeśli rodzic złoży wniosek jednocześnie o urlop macierzyński i rodzicielski, to wysokość świadczenia wzrośnie do 81,5 proc. Problem jednak z tym, że takie prawo przysługuje jedynie matkom. Co zdaniem m.in. Lewicy wcale nie będzie służyło większej aktywizacji mężczyzn w opiece nad dzieckiem. Jak wskazali posłowie „PiS chce zatrzymać matki w domach”. Do nierówności w podziale urlopu odniosła się także w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Paulina Matysiak z partii Razem.

Związkowcy mają jednak jeszcze jeden zarzut: ustawa nie uwzględnia osób samotnie wychowujących dziecko. - Rozumiemy cel tej regulacji, ale mogą przecież wystąpić sytuacje, kiedy drugi rodzic dziecka będzie nieznany, może nie żyć, czy też drugiemu rodzicowi nie będzie przysługiwała władza rodzicielska. Wówczas te 9 tygodni nie będą możliwe do wykorzystania przez pozostałego rodzica i po prostu przepadną – zaznaczył Paweł Śmigielski z OPZZ. Związkowcy chcą, by urlop ten można było przenieść na jednego rodzica w powyższych sytuacjach.

„Kto korzysta z bezpłatnych urlopów?”

NSZZ Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych mają zastrzeżenia dot. bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego.

Związkowcy zastanawiają się, kto w praktyce będzie z nich korzystał. Zdaniem OPZZ, pracownik powinien móc zachować prawo do wynagrodzenia za ten urlop, by spełniać cel wdrażanej dyrektywy, jakim jest łączenie obowiązków rodzinnych, opiekuńczych z pracą zawodową. Paweł Śmigielski w rozmowie z PAP zauważył, że bezpłatne urlopy cieszą się znikomą popularnością w Polsce.

Proponujemy, aby za czas tego urlopu pracownik otrzymywał wynagrodzenie liczone jak za czas urlopu wypoczynkowego lub aby miał prawo do otrzymania stosownego świadczenia pieniężnego z ZUS. (...) Uważamy, że będzie to dobre rozwiązanie, które wzmocni popularność urlopu opiekuńczego Paweł Śmigielski

Nowela wprowadza też zwolnienie od pracy z powodu „działania siły wyższej” - 2 dni lub 16 godzin. Pracownik zachowa tu prawo do połowy wynagrodzenia.

- O ile to zwolnienie jest płatne 50 proc., to urlop opiekuńczy jest bezpłatny (...) pracownicy nie będą korzystać z tych form urlopów, zwolnień. Będą wybierać opiekę na dziecko, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdopodobniej w ostatniej kolejności będą korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego – powiedziała PAP dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ Solidarność.

