Zgodnie z przyjętymi terminami, pracodawcy mogą przesłać pracownikom PIT-11 do 29 lutego 2024 roku. Oznacza to, że niektórzy będą mogli wypełnić swoje deklaracje podatkowe najwcześniej w marcu.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa jednak dopiero 30 kwietnia 2024 roku. Czasu jest sporo, jednak od tego, kiedy złożymy deklarację, zależy to, jak szybko otrzymamy ewentualny zwrot – warto o tym pamiętać.

Ile należy czekać na zwrot podatku? Te terminy podaje urząd skarbowy

Ile należy czekać na zwrot nadpłaconego podatku w 2024 roku? Urzędy skarbowe na wykonanie zwrotu mają maksymalnie 90 dni od dnia złożenia deklaracji, jeśli ta została wypełniona w tradycyjnej formie, a więc papierowo. Osoby, które zdecydowały się złożyć deklarację elektronicznie, powinny otrzymać zwrot maksymalnie w trakcie 45 dni.

Deklaracje podatkowe PIT można składać już od 15 lutego 2024 roku. Im wcześniej dopełnimy formalności, (zarówno w przypadku zdecydowania się na formę tradycyjną, jak i elektroniczną) tym wcześniej możemy liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. W konsekwencji nie warto zwlekać.

Kto najszybciej otrzyma zwrot podatku? Dla jednej grupy zrobiono wyjątek

Jedna z grup może otrzymać zwrot podatku nieco szybciej niż wszystkie pozostałe. O kogo dokładnie chodzi? Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i poinformują o tym w deklaracji podatkowej, mogą liczyć na przyśpieszenie procesu. W ich przypadku zwrot podatku powinien nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia zeznania podatkowego o dochodach.

Karta Dużej Rodziny należy się tzw. rodzinom 3+. Dotyczy więc wszystkich rodziców oraz małżonków rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. To system zniżek i dodatkowych uprawnień, które honorowane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i przez firmy prywatne. KRD jest wydawana każdemu członkowi rodziny, bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z niej bezterminowo, natomiast dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia nauki. O KDR mogą również ubiegać rodzice zastępczy.

Źródło: Radio ZET/podatki.gov.pl/gazetaprawna.pl