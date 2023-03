Kto wygryzie Netflixa? „Żerujemy na kryzysach”

Netflix i inne platformy streamingowe przegrywają walkę o odbiorcę z sektorem gier. Pod względem wartości rynek gamingowy przerósł sektor filmowy, muzyczny i literaturę razem wzięte. Prezes spółki Bloober Team Piotr Babieno tłumaczy, że spółka już od dawna nie rywalizuje z innymi firmami produkującymi gry, ale z pozostałymi sektorami rozrywki.

W 2020 roku branża gier przyniosła Polsce przychody o wartości ponad 2.5 mld zł. Z wyliczeń raportu „Global Games Market Report" wynika, że w 2024 r. wartość rynku gier wideo na świecie wzrośnie do ok. 218,7 mld USD. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tego rynku został oszacowany na 8,7 proc. Jeszcze wyżej wyceniają tę branże analitycy z Mordor Intelligence, którzy oszacowali rozmiar globalnego rynku gier wideo na 198,4 mld USD w 2021 r. a jego wartość w 2027 r. na 339,95 mld USD. Oznacza to, że platformy streamingowe mogą być zagrożone, jeżeli nie zmienią swojego modelu działania. Producenci gier nie ukrywają, że zgarniają większość uwagi odbiorców i budżetów, które za tym idą. Rośnie także zainteresowanie pracowników tym sektorem. Zatrudnienie rośnie średnio rok do roku o 24 proc.

Bloober Team ujawnia w RadioZET.pl plany strategiczne do 2027 roku, z których wynika, że spółka chce zostać liderem na skalę światową wśród twórców gier w swoim sektorze. Pozycjonuje się jako międzynarodowy horror house i pracuje obecnie nad kolejnymi tytułami, m.in. „Silent Hill2”, Layers of Fears” oraz grę we współpracy z Private Division, która ma być największą produkcją spółki. W planach jest także serial na podstawie gry Medium. Za nadzór kreatywny odpowiadać będą Tomasz Bagiński i Piotr Babieno. Firma podjęła także decyzję o przejściu na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tej pory była notowana na tzw. "małej giełdzie", czyli rynku NewConnect.

