Kumulacja rozbita. Padła "szóstka" w Lotto. Podano miasto

Wyniki losowania Lotto z 5 września to: 2, 7, 9, 24, 27, 30. Główna wygrana w wysokości 3 998 854,90 zł padła w kolekturze przy ulicy Ludnej 8 w Hrubieszowie w województwie lubelskim. Jak podaje Totalizator Sportowy, to pierwsza "szóstka" trafiona w tym mieście i 1526 Lottomilioner w Polsce.

Jednocześnie we wtorek odnotowano 89 wygranych drugiego stopnia (2596,30 zł), 3425 wygranych trzeciego stopnia (36,60 zł) oraz 52 551 wygranych czwartego stopnia (24,00 zł). Żaden z graczy nie trafił głównej wygranej w Lotto Plus, Ekstra Pensji i Ekstra Premii.

Jak zagrać w Lotto?

W kumulacji na główną wygraną w czwartkowym (7.09) losowaniu Lotto znajdują się 2 mln zł. Dodatkowo po dopłaceniu złotówki do zakładu można zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus. Organizator loterii przypomina także o piątkowym (8.09) losowaniu Eurojackpot – do wygrania 180 mln zł.

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, metodą na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Koszt jednego zakładu to 3 zł. W grze Eurojackpot bierze udział 18 państw europejskich, w tym Polska. Gracze typują 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Koszt jednego zakładu to 12,5 zł.